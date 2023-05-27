السبت 27 مايو 2023
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رياضة

أرقام حول نهائي الكونفدرالية، اتحاد الجزائر يسعى لمواصلة الهيمنة العربية

اتحاد العاصمة الجزائري،
اتحاد العاصمة الجزائري، فيتو

يحمل فريق اتحاد الجزائر، طموحات العرب في الحفاظ على لقب كأس الكونفدرالية، عندما يحل ضيفا على يانج أفريكانز التنزاني، غدا الأحد، في ذهاب المباراة النهائية.

وتنطلق مباراة يانج أفريكانز التنزاني ونظيره اتحاد الجزائر، في الرابعة عصر غدا الأحد بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام.

وتجري مباراة العودة في ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائر يوم 3 يونيو المقبل. 

أرقام حول نهائي كأس الكونفدرالية 

وهيمنت الأندية العربية على لقب الكونفدرالية الأفريقية في آخر 5 مواسم، على يد الرجاء (2018 و2021) ونهضة بركان (2020 و2022) والزمالك (2019).

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ويأمل اتحاد العاصمة أن يصبح أول فريق جزائري يتوج بالبطولة بنظامها الحديث المعتمد منذ 2004.

وسيخوض اتحاد العاصمة، النهائي القاري الثاني في تاريخه بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2015 حين حل وصيفا لفريق مازيمبي الكونغولي.

كما يتطلع مدربه عبد الحق بن شيخة إلى حصد ثاني ألقابه الأفريقية، بعد كأس السوبر الأفريقي في الموسم الماضي مع نهضة بركان.

تصريحات مدرب اتحاد العاصمة الجزائري

وأكد عبد الحق بن شيخة، العزم على التتويج باللقب، خاصة وأن لقاء الإياب سيقام في الجزائر، السبت المقبل.

وقال بن شيخة "أي نتيجة أخرى عكس التتويج باللقب، ستعد إخفاقًا".

وتابع "بلوغ النهائي يعطي انطباعًا بأن الفريق قوي ويمكنه الفوز باللقب. مستعدون لكافة الاحتمالات".

وعن التحضيرات للقاء الذهاب، قال "لقد ركزنا على إمكانياتنا ونقاط قوتنا، واللاعبون واثقون في المدرب وفي أنفسهم".

وأتم "ينبغي الإيمان بقدراتنا، ثم توظيف الخطة التكتيكية والأمور التقنية المناسبة التي تسمح لنا بالعودة بنتيجة إيجابية".

ويمتلك بن شيخة كل الأسلحة اللازمة لإنجاز مهمة التتويج، مع وجود الحارس أسامة بن بوط، وأمامه نور الدين بلعيد والسعدي الرضواني، وفي الوسط إبراهيم بن زازة، وفي الهجوم النجم الدولي أيمن محيوص والبوتسواني توميسانج أوريبونيي.

يانج أفريكانز بالأصفر، فيتو 

نصر الدين النابي مدرب يانج أفريكانز 

وسيكون بن شيخة أمام مواجهة عربية خالصة، إذ يشرف على الفريق التنزاني، المدرب التونسي نصر الدين النابي، الذي يتطلع لأن يقود الفريق لأول لقب أفريقي في تاريخه، وتاريخ أندية شرق أفريقيا منذ عام 1989.

ويخوض يانج أفريكانز، ذهاب الدور النهائي بمعنويات كبيرة ويبدو واثقا من تسجيل انتصار مريح يسهل مهمته خارج ملعبه إيابا السبت المقبل.

وقال النابي في تصريحات متلفزة "الفريق التنزاني لديه الاستراتيجية والعقلية المناسبة لإنجاز المهمة".

وتابع "لم يكن هدفنا الأساسي هو التأهل لنهائي البطولة، بل كان التواجد في دور المجموعات فقط، لكن مع تطور الأداء والجدية التي ظهر عليها اللاعبون وصلنا لتلك النقطة".

وشدد "نستعد لمباراة قوية أمام اتحاد العاصمة، هو فريق محترم ولديه مدرب قدير، ولطالما عرفنا الجزائر بالقوة والروح في ممارسة كرة القدم".

ويمتلك الفريق التنزاني، مجموعة قوية من اللاعبين بقيادة المهاجم فيستون ماييلي وتويسيلا كيسيندا والحارس الأوغندي واشنطن آروبي والزامبي كينيدي موسوندا. 

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