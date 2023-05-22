الثلاثاء 23 مايو 2023
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رياضة

الكونفدرالية، الكاف يعلن عن حكام مباراتي النهائي

دحان بيدا الحكم الموريتاني،
دحان بيدا الحكم الموريتاني، فيتو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الاثنين، عن حكام مواجهتي اتحاد العاصمة الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، في نهائي كأس الكونفدرالية.

 

حكام نهائي الكونفدرالية 

ويدير لقاء الذهاب المقرر له يوم الأحد المقبل في تنزانيا، طاقم تحكيم يضم: الكونغولي نجامبو ندالا (حكم ساحة)، الجنوب أفريقي زاكيلي سويلا والكونغولي أوليفر سافار (مساعدين)، والموريتاني أحمد اميتهاز (حكم رابع)، والكيني بيتر كاماكو (حكم فيديو)، والجنوب إفريقي أكونا ماكلاما، والسوداني محمد إبراهيم (مساعدان حكم فيديو).

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بينما يدير لقاء الإياب المقرر في الجزائر يوم 3 يونيو المقبل بملعب 5 يوليو، كل من: الموريتاني بيدا دحان (حكم ساحة)، الأنجولي جيرسون سانتوس والموزمبيقي أرسينيو مارينجولا (مساعدان)، السوداني محمود إسماعيل (حكم رابع)، المصري محمود عاشور (حكم فار)، ومحمد عادل ومحمود أبو الرجال (مساعدان حكم فار). 

بيدا دحان الحكم الموريتاني 

 

زيادة جوائز دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف تغيير الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لهذا الموسم.

ومن المنتظر أن تكون الجوائز بعد التعديل الجديد على النحو التالي:

دوري أبطال أفريقيا 
-البطل يحصل على 4 ملايين دولار

-الوصيف يحصل على 2 مليون دولار.

- الخاسر لنصف النهائي يحصل على مليون و200 ألف دولار وربع النهائي يحصل على 900 ألف دولار.

-‏أصحاب المركز الثالث والمركز الرابع في دور المجموعات يحصلون على 700 ألف دولار.

الكونفدرالية
-يحصل البطل على 2 مليون دولار.

-الوصيف يحصل على مليون دولار.

-الخاسر لنصف النهائي يحصل على 750 ألف دولار وربع النهائي 550 ألف دولار.

-يحصل الثالث والرابع دور المجموعات في الكونفدرالية على 400 ألف دولار. 

كاف يسند قيادة الـ VAR لطاقم مصري بنهائي كأس الكونفدرالية للموسم الثاني على التوالي

الكاف يعلن تغيير الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

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الكونفدرالية اتحاد العاصمة يانج افريكانز كاف كأس الكونفدرالية

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