انطلاق سباق جائزة موناكو الكبرى لسيارات الفئة الأولى غدا

يخشى ميشيل بوري رئيس نادي السيارات في موناكو على مستقبل سباق جائزة موناكو الكبرى حيث إن مالك فورمولا-1 الأمريكي يواصل البحث عن أماكن جديدة لإقامة السباقات.

ويتسم سباق جائزة موناكو الكبرى، الذي يقام غدا الأحد، بالكثير من السحر ولكن التعاقد مع فورمولا-1 ينتهي في عام 2025.

وستقيم "ليبرتي ميديا" المالكة لفورمولا-1 سباقا ثالثا في أمريكا للمرة الأولى هذا العام وهو سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، بينما سيكون سباقي السعودية وقطر من بين الإضافات الجديدة.

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سباقات السيارات فى ايطاليا وبلجيا

السباقات التقليدية مثل سباقي ألمانيا وفرنسا اختفيا كما أن سباقي بلجيكا وإيطاليا، من بين السباقات المفضلة للسائقين، غير آمنة وفقا للكثيرين.

وقال بوري لصحيفة "ليكيب" امس الجمعة:" التقاليد لا تعني الكثير لهم".

وأضاف بوري في تصريحات لصحيفة "موناكو -ماتين":" في 2025 سنقوم بكل شيء بإمكاننا لتمديد التعاقد".

وهناك أمنيات بأن يستقطب سباق "أوستن" الذي يقام في أمريكا هذا العام 500 ألف متفرج خلال أيامه الثلاثة، بينما تمكن موناكو من بيع 81 ألف تذكرة فقط في المجمل بسبب قيود مختلفة.

النسخة الـ80 من سباق موناكو الكبرى

ويضع نقص احتماليات التجاوز، رغم أنه في مضمار مذهل، موناكو أيضا في وضع سيء، ولكن في النهاية ستكون الأموال هي العامل الحاسم.

وقال قبل انطلاق النسخة رقم 80 من السباق بعد غد الأحد:" إذا وضعت دولة من الشرق الأوسط 10 أضعاف أموالنا على الطاولة، سنختفي، مثل كل سباقات الجائزة الكبرى في العالم".

وأضاف:"مازلنا نؤمن بالتقاليد".