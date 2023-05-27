السبت 27 مايو 2023
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رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة إشبيلية في الدوري الإسباني

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على نظيره إشبيلية، مساء اليوم السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، معقل الفريق الأندلسي، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني - الليجا.

وتنطلق مباراة ريال مدريد مع إشبيلية في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل عبر قنوات بي إن سبورتس.

ترتيب ريال مدريد وإشبيلية 

ويحتل ريال مدريد  وصافة ترتيب جدول الدوري الإسباني الليجا برصيد 74 نقطة، بينما يأتي الفريق الأندلسي إشبيلية في المركز العاشر برصيد 49 نقطة.

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غياب نجوم ريال مدريد عن مواجهة إشبيلية 

وتشهد اختيارات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لمباراة اليوم غياب كل من: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - ماريانو دياز - داني كارفاخال.

تشكيل ريال مدريد المتوقع 

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في مباراة اليوم، كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - أنطونيو روديجر.

الوسط: توني كروس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش.

الهجوم: فيدي فالفيردي - ألفارو رودريجيز - رودريجو جويس. 

ريال مدريد، فيتو 

مباراتان لمكافحة العنصرية بعد الهتافات ضد فينيسيوس 

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، خوض الفريق الأول مباراتين وديتين أمام منتخبين أفريقيين ضمن حملة لمكافحة العنصرية دعما لمهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، الذي تعرض لإهانات عنصرية في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويواجه المنتخب البرازيلي، بطل العالم خمس مرات، منتخب غينيا في برشلونة، في 17 يونيو المقبل، والسنغال في لشبونة بعدها بثلاثة أيام.

كما أطلق الاتحاد حملة قومية لمكافحة العنصرية في مباريات الدوري البرازيلي، اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل، بعد الإهانات العنصرية التي تعرض لها اللاعب البرازيلي، البالغ عمره 22 عامًا، في مباراة بالدوري الإسباني أمام بلنسية، الأحد الماضي. وهذه الواقعة العاشرة التي يتعرض لها اللاعب وتبلغ بها رابطة الدوري ممثلي الادعاء هذا الموسم.

ومن خلال هذه الحملة، يسعى الاتحاد لمواصلة مكافحة العنصرية في جهود بدأها، في عام 2022، بقيادة رئيسه الجديد، إدنالدو رودريجيس، الذي طالب بتعديلات في التشريعات سمحت لسلطات كرة القدم والقضاء البرازيلي بمواجهة العنصرية في الملاعب بعقوبات أكثر حزمًا. 

وقال رودريجيس لرويترز في مقابلة، في مارس الماضي: "نريد أن تقود البرازيل مكافحة العنصرية على مستوى العالم".

وقالت مصادر لرويترز إن الاتحاد عمل بشكل وثيق مع فينيسيوس جونيور بشأن التفاصيل المتعلقة بالمباراتين الوديتين إذ أنه سعى أن يشعر اللاعب بالراحة إزاء إقامة المباراتين في شبه الجزيرة الإيبيرية ورحب اللاعب بالفكرة. 

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ريال مدريد إشبيلية الدوري الإسباني الليجا

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