السبت 27 مايو 2023
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اقتصاد

تعرف على أقل سعر لكيلو البوري في سوق العبور اليوم السبت

أسعار الأسماك, فيتو
أسعار الأسماك, فيتو

سجلت أسعار الأسماك اليوم السبت 27 مايو 2023، استقرارًا ملحوظًا في سوق العبور لجملة الأسماك، وسجل البوري  40 جنيهًا أقل سعر له في سوق الجملة، وذلك وفقًا لأخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها، التي تحظى بإقبال كبير بالشراء من قبل المواطنين، الذين يقبلون على شراء الأسماك كوجبة رئيسية في فصل الصيف.

 

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت 27– 5 – 2023، في السطور التالية:

 

أسعار السمك البلطي في سوق العبور اليوم السبت

 أسماك البلطي التي يفضل الشعب المصري تناولها، تباينت أسعارها حسب الحجم، إذ بلغ  سعر كيلو بلطي كبير في سوق الجملة من 69 إلى 73 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 66 إلى 68 جنيهًا، بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

 

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البوري يسجل 40 جنيهًا أقل سعر له في سوق الجملة اليوم

وعن أسعار الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك اليوم السبت، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز من 66 إلى 90 جنيهًا، بوري وسط بسعر 40 إلى 60 جنيهًا، سمك كشر من 30 إلى 50 جنيهًا، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، وقار بسعر من 75 إلى 125 جنيهًا، سمك لوت بسعر من 60 إلى 140 جنيهًا.

 

وتراوح أسعار باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، سمك قراميط  بسعر من 10 إلى 20 جنيهًا، سردين بسعر من 35 إلى 75 جنيهًا، كسكمري بسعر من 30 إلى 70 جنيهًا، سردين مجمد بسعر من 30 إلى 60 جنيهًا، ماكريل مجمد بسعر من 55 إلى 75 جنيهًا.

 

أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق الجملة

وعن أسعار السمك الأخرى في سوق العبور، تراوح سعر قشر بياض من 70 إلى 110 جنيهات، سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا،  بياض أملس ممتاز بلدي من 60 إلى 110 جنيهات، بياض أملس مزارع بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا،  ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 50 إلى 70 جنيهًا.

 

وسجل سعر سمك مكرونة سويسي 60 جنيهًا إلى 110 جنيهات، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك موسى من 170 إلى 270 جنيهًا، سبيط بسعر من 140 إلى 280 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا،  كابوريا من 30 إلى 170 جنيهًا، مرجان ممتاز من 45 إلى 65 جنيهًا.

 

وسجلت أسعار السمك مرجان حجم وسط من 32 إلى 42 جنيهًا، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، بربون متوسط الحجم بسعر من 42 إلى 58 جنيهًا، بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

 

أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم

وتباينت أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم وفقًا للحجم، إذ تراوح سعر جمبري  طازج جامبو بسعر من 380 إلى 480 جنيهًا، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا، جمبري طازج ممتاز من 270 إلى 370 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 160 إلى 260 جنيهًا،  جمبري طازج صغير من 60 إلى 160 جنيهًا.

 

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