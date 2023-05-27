السبت 27 مايو 2023
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سياسة

باحث دولي: أوكرانيا بدأت هجوم الربيع بدعم غربي ضخم والعالم أصبح على حافة الهاوية

رامي إبراهيم الباحث
رامي إبراهيم الباحث في العلاقات الدولية، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، قال رامي إبراهيم الباحث في العلاقات الدولية، إن الهجمات الأوكرانية الأخيرة ووصول بعض الأسلحة إلى مناطق داخل روسيا تؤكد بدء هجوم الربيع الذي أعدت له كييف بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية، من خلال توفير أسلحة هجومية متطورة وتوفير دعم لوجيستي كبير.

 

الهجوم المضاد

وأضاف الباحث في العلاقات الدولية، أن الحرب تأخذ منحنى متصاعدًا، خاصة أن كل الأساليب والأسلحة أصبحت متاحة للاستخدام بما فيها الأسلحة النووية التكتيكية التي نشرتها روسيا في حليفتها المجاورة بيلاروسيا، مشيرًا إلى أن الجانب الأوكراني بدأ يعتمد بنسبة كبيرة على الهجوم المضاد واستخدام المسيرات في عمليات التفجير والحرائق من ضمنها محاولة تفجير محطة طاقة نووية واختراق الحدود.


وأوضح رامي إبراهيم، أن هجوم الربيع الأوكراني، لو احتسبنا فارق الإمكانيات بين الجانبين، فهي قد تكون "مغامرة كبيرة"، إلا أن اتخاذ هذا القرار يؤكد أنه صادر من واشنطن ولندن وليس من كيف حيث أعلنت الدولتين إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية متطورة وتدريب طياريها في بريطانيا وإعادة تأهيل البنية التحتية لبعض المواقع والمنشآت العسكرية، استعدادا لهجوم الربيع وبهدف استنزاف روسيا وتحويل الهزيمة إلى نصر رغم أن هذا مستبعد حتى لو نسبيا لأن روسيا وضعت على الطاولة كل الخيارات بما فيها اللجوء إلى الأسلحة النووية.

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وأبدى الباحث في العلاقات الدولية، تخوفه من هذا التصعيد الذي يقود أطراف الأزمة إلى "حافة الهوية" في وقت تعاني فيه الكثير من الدول التي كانت تعتمد على البلدين في ورادات الحبوب والسلع الغذائية، إلى جانب تعطل بعض سلاسل الإمداد والتوريد.


وأشار رامي إبراهيم، إلى أن هذه الحرب وأي كانت نتيجتها فستنتهي بنظام دولي جديد على أنقاض القطب الأوحد لنشهد عالم متعدد الأقطاب، لكن الغرب يرفض التسليم بهذا ويعمل على استنزاف روسيا عسكريًّا واقتصاديًّا، وهو لديه رغبة ملحة في ذلك حتى يتفرغ بعدها للصراع الأهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو الصراع في شرق آسيا.

 

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