السبت 27 مايو 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل دجاج روستو في الفرن بالليمون المخلل (فيديو)

دجاج روستو، فيتو
دجاج روستو، فيتو

طريقة عمل دجاج روستو، الدجاج من اللحوم البيضاء اللذيذة التي لها مذاق طيب ويعشقها الكبار والصغار ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة.

وطريقة عمل دجاج روستو سهلة وبسيطة وبدلًا من شرائها جاهزة، تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

 

طريقة عمل دجاج روستو في الفرن 

وتستعرض الشيف مروة مهنى خلال برنامج طعم ولون المذاع عبر فضائية سفرة، طريقة عمل دجاج روستو فى الفرن بالليمون المخلل.

ولعمل دجاج روستو

مكونات عمل الدجاج الروستو:

فرخة كيلو ونصف
2 ليمونة كبيرة
نصف فنجان خل
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
نصف ملعقة مستردة
ملعقة كبيرة بابريكا
ملح وفلفل وزعتر ورزومارى وبردقوش ومريمية وثوم بودر

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طريقة عمل دجاج روستو:

-نحضر الفرخة بعد غسلها جيدا بالماء والخل ونفتحها من عند سلسلة الظهر.

-ثم نحضر المكونات ونخلطها جيدا ببعضها، ونتبل بها الفرخة جيدا.

ومن ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة حتى تمام النضج، وتقدم ساخنة.

ولعمل الفراخ المشوية 

مكونات عمل الفراخ المشوية:

دجاجة منظفة ومقطعة 8 قطع، ويمكن 4 قطع حسب الرغبة

تتبيلة الدجاج
كوب زبادي
2 بصلة مفرومة
3 فصوص ثوم مفروم
ملعقة عسل أسود
2 ملعقة خل أبيض
عصير ليمونة
ملح
فلفل أسود
بابريكا
كارى
كركم
بهارات دجاج
بصل بودر
ثوم بودر
ملعقة زيت
ملعقة معجون صلصة طماطم
حبهان مطحون

 

طريقة عمل الفراخ المشوية:

- نحضر الفراخ ونغسلها جيدا، ثم نحدث بها فتحات بالسكين.

- بعدها نحضر بولة عميقة ونضع بها ماء وملح وشمر وحبوب فلفل أسود وربع كوب خل و3 ملاعق كبيرة دقيق، ونقلب جيدا، ثم ننقع الدجاج بها لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

- ننشل الفراخ من ماء النقع ونغسلها تحت الماء الجارى.

- نحضر بولة عميقة أخرى ونضع بها جميع مكونات التتبيلة، ونخلطها معا جيدا.

- نضع الدجاج فى التتبيلة ونفركها جيدا حتى نتأكد من أن التتبيلة تغطى جميع قطع الدجاج، مع إدخال التتبيلة بين الجلد واللحم.

- نترك الدجاج فى التتبيلة بالثلاجة، لمدة لا تقل عن 8 ساعات.

- بعدها نشعل الفرن ونتركه يسخن.

- نحضر صينية فرن وندهنها بالزيت، ونرص بها الدجاج، ثم نغطيها بورق فويل، وندخلها الفرن لمدة ساعة، حتى تمام النضج، مع مراعاة تزويد القليل من الماء كلما احتاجت.

- بعد تمام النضج ننزع ورق الفويل ونفتح الشواية ونترك الدجاج يحمر لونها جيدا.

- نخرج الصينية من الفرن، ونحضر فحمة مشتعلة، ونضعها فى طبق صغيرة، ثم نضع الطبق فى صينية الدجاج، ثم نصب زيتا أو سمنا مذابا على الفحمة حتى تنطفئ، وسريعا نغطى الصينية بورق فويل أو غطاء الصينية نفسه، وذلك بشكل محكم، ونترك الدجاج مغطى لمدة لاتقل عن 20 دقيقة.

- بعدها ننزع الغطاء ونتخلص من الفحم والطبق، ونرص الدجاج فى طبق التقديم ونزينه بالبقدونس.

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- وتقدم بعد ذلك الفراخ المشوية ساخنة، مع سلطة الطحينة والسلطة الخضراء، ويمكن أيضا تقديمها بأنواع الطعام المختلفة مثل المكرونة بالبشاميل أو الطواجن بأنواعها حسب الرغبة.

 

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