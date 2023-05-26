البرلمان الليبي يندد بالهجوم على منزل نائب في مدينة الزاوية

ندد مجلس النواب الليبي، اليوم الجمعة، بالهجوم الذي استهدف منزل نائب في مدينة الزاوية غرب البلاد، موضحا متابعته بقلق شديد أحداث الهجوم باستخدام طائرة مسيرة.

وجاء في بيان صدر عن هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي: "تابع مجلس النواب بقلق شديد أحداث الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة في مدينة الزاوية، والتي استهدفت منزل عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة".

وأضاف البيان: "ندين ونشجب الاعتداء السافر، ونستنكر بذات الشدة الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية".

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بدوره، استنكر النائب أبو زريبة، وهو معارض لحكومة عبد الحميد الدبيبة، "الغارة بالطائرة المسيرة" على منزله.

وبحسب مصادر متطابقة لم يسجل سقوط ضحايا.



البعثة الأممية في ليبيا

بدورها، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، في البيان الصادر عنها اليوم الجمعة، أن إجراء أي عمليات متعلقة بإنفاذ القانون من الضروري أن تكون في أولوياتها القصوى حماية المدنيين، ومراعاة القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.

ونشرت البعثة الأممية إلى ليبيا منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" أنها تتابع عن كثب الأحداث التي وقعت يوم أمس في مدينة الزاوية غرب طرابلس، وتظل على تواصل مستمر مع السلطات الليبية المعنية بهذا الخصوص".



وقالت البعثة الأممية في منشورها: "إن هذه الأحداث تشكل تذكيرا بالحاجة الملحة لليبيا إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد".



وأضافت البعثة الأممية في ليبيا أن كل الأطراف المعنية بأحداث الزاوية بأن أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.

انتشار الميليشيات في ليبيا



وتواجه الدولة الليبية أزمة كبيرة بسبب انتشار الميليشيات التي تحمل السلاح في مناطق عديدة، الأمر الذي يتسبب في حالة من عدم الاستقرار الأمني هناك.



ويعتبر مطلب رحيل المرتزقة الأجانب وحصر السلاح بيد الجيش الليبي، أهم المطالب التي تتفاوض عليها أطراف النزاع في ليبيا.