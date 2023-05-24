مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المشتركة المُشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين

رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، بجهود لجنة ٦+٦ المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذي ورد فى البيان الصادر عن اللجنة أمس.

جهود لجنة 6+6



وتتطلع مصر إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة ٦+٦ لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت في ليبيا، والتزامًا بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله.

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وقبل وقت سابق من اليوم قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية سوف يتوجه، اليوم الأربعاء، إلى مدينة جنيف السويسرية، في مهمة تستهدف التشاور مع رؤساء ومسئولي عدد من الهيئات الأممية والمنظمات الدولية في جنيف حول مختلف أوجه التعاون الثنائي مع مصر، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام.

المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين



وكشف أبو زيد، أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال زيارته بكل من مارتن جريفيث، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وفيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وفولكر ترك المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلًا عن إيمي بوب المديرة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة.



وستتناول لقاءات الوزير بحث سبل تعزيز برامج التعاون الثنائي بين الجانبين، وكذلك تنسيق الجهود بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية، بما فى ذلك الأزمة السودانية وتأثيراتها وسبل توفير الدعم الإنساني العاجل للشعب السوداني الشقيق.

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا



وتابع المتحدث باسم الخارجية، بأن شكري سيلتقي أيضًا خلال تواجده بجنيف بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون في إطار التشاور المستمر والتنسيق القائم حول سبل التعامل مع الأزمة السورية خلال الفترة القادمة، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء تلك الأزمة الممتدة، وتخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.