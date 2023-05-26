البعثة الأممية في ليبيا تطالب بتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، في البيان الصادر عنها اليوم الجمعة، أن إجراء أي عمليات متعلقة بإنفاذ القانون من الضروري أن تكون في أولوياتها القصوى حماية المدنيين، ومراعاة القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.



البعثة الأممية في ليبيا

ونشرت البعثة الأممية إلى ليبيا منشور على صفحتها ارسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" أنها تتابع عن كثب الأحداث التي وقعت يوم أمس في مدينة الزاوية غرب طرابلس، وتظل على تواصل مستمر مع السلطات الليبية المعنية بهذا الخصوص".



وقالت البعثة الأممية في منشورها:" إن هذه الأحداث تشكل تذكيرا بالحاجة الملحة لليبيا إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد".



وأضافت البعثة الأممية في ليبيا أن كل الأطراف المعنية بأحداث الزاوية بأن أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.

-إعلانات-

انتشار الميليشيات في ليبيا



وتواجة الدولة الليبية أزمة كبيرة بسبب انتشار المليشيات التي تحمل السلاح في مناطق عديدة، الأمر الذي يتسبب في حالة من عدم الاستقرار الأمني هناك.



ويعتبر مطلب رحيل المرتزقة الأجانب وحصر السلاح بيد الجيش الليبي، أهم المطالب التي تتفاوض عليها أطراف النزاع في ليبيا.

ومن جانبه قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال مشاركته في القمة العربية الأخيرة في جدة، إن ليبيا تسعي لتعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية، مشددا على دعم رحيل كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.



وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي: “ندعم كل الجهود لرأب الصدع ونبذ الخلافات بين دولنا وننسق مع بعثة الأمم المتحدة لتوحيد القوات المسلحة الليبية”.



وانطلقت مفاوضات لجنة 6+6 في المغرب بين اطراف الأزمة الليبية، وذلك من أجل الدفع بعجلة المفاوضات لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية بعيدا عن صوت الرصاص.



ورحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بجهود لجنة ٦+٦ المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذي ورد فى البيان الصادر عن اللجنة أمس.

جهود لجنة 6+6

وتتطلع مصر إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة ٦+٦ لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت في ليبيا، والتزامًا بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ