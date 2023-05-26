السبت 27 مايو 2023
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خارج الحدود

الصين تعرب عن قلقها من حضور رئيس الوزراء الياباني قمة الناتو

فوميو كيشيدا، فيتو
فوميو كيشيدا، فيتو

أعربت  الصين اليوم الجمعة، عن قلقها من حضور رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، قمة حلف ‏شمال الأطلسي (الناتو)، المقرر انعقادها في يوليو المقبل.‏

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن “طوكيو يجب ألا تفعل أي شيء يضر بالثقة المتبادلة بين دول المنطقة”.

 

قمة حلف شمال الأطلسي

وأكدت المسئولة الصينية، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك، أن توغل حلف “الناتو” شرقا في منطقة آسيا والمحيط الهادي “يقوض السلام والاستقرار الإقليميين، ويجب أن تكون دول المنطقة في حالة تأهب قصوى ضد ذلك، وتعارض بشدة أي أقوال أو أفعال تهدف إلى جلب تكتلات عسكرية إلى هذه المنطقة، وإذكاء الانقسام والمواجهة”.

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وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، على أن “الصين تؤمن بأن العلاقات بين الدول يجب أن تؤدي إلى السلام والاستقرار العالميين، وألا تستهدف أي طرف ثالث أو تضر بمصالح الآخرين”.


الخارجية الصينية

وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليابان على “استخلاص الدروس من التاريخ والالتزام بالتنمية السلمية، وتجنب القيام بأشياء قد تؤدي إلى تآكل الثقة بين الدول وتقويض السلام والاستقرار في المنطقة”.

وشددت على أن “الصين تؤمن بأن العلاقات بين الدول يجب أن تؤدي إلى السلام والاستقرار العالميين، وألا تستهدف أي طرف ثالث أو تضر بمصالح الآخرين”.

يشار إلى أن الترتيبات جارية لمشاركة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في قمة الناتو في ليتوانيا، في شهر يوليو المقبل، ومن المتوقع خلالها محادثات ثنائية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، لمناقشة خطة الحلف عبر الأطلسي لفتح مكتب اتصال في اليابان، وفقا لمصادر حكومية يابانية.

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