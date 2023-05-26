حريق يلتهم جهاز عروسة ومبلغا ماليا بالدقهلية

نشب حريق في منزل سيدة مطلقة وابنائها وأسفر عن التهام" عزال عروسة " ومبلغ قرض في حريق بمنية النصر.

أمن الدقهلية

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من مركز شرطة منية النصر باندلاع حريق بإحدى المنازل.

حريق منزل بمنية النصر

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارات الحماية المدنية “ الإطفاء” إلى مكان البلاغ وتبين اندلاع حريق أدي إلى التهام" عزال عروسة " مبلغ قرض في حريق بأحد المنازل بمنية النصر.



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ماس كهربائي

وأسفرت التحريات عن ان الحريق بسبب ماس كهربائى تسبب فى التهام شقة مطلقة وعزال بنتها العروسة ومبلغ قرض لتجهيز بنتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.