الأناضول: القبض على 5 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية

ألقت قوات الشرطة التركية، اليوم الجمعة، القبض على 5 أشخاص يشبته في انتمائهم لتنظيمات إرهابية، وذلك بولاية يالوفا شمال غربي البلاد.

وذكرت المصادر لوكالة الأناضول التركية للأنباء أن قوات مكافحة الإرهاب في شرطة يالوفا نفذت عمليات استهدفت القبض على مشتبهين بالانتماء لتنظيمات إرهابية.



تنظيم داعش الإرهابي

وأضافت المصادر أن قوات الشرطة تمكنت من القبض على اثنين للاشتباه بإقامتهما اتصالات مع أعضاء تنظيم داعش الإرهابي خارج تركيا.

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كما ألقي القبض في هذه العملية على اثنين يروجان لتنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه"، بالإضافة إلى توقيف شخص على خلفية مكافحة تنظيم "فتح الله جولن".

تحييد 37 ألفًا و886 إرهابيًا

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن القوات التركية تمكنت من تحييد 37 ألفًا و886 إرهابيًا منذ 24 يوليو عام 2015.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى العناصر الإرهابية، التي يتم قتلها أو أسرها أو إصابتها، خلال اشتباك القوات التركية معها.



مكافحة الإرهاب

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أكد في تصريحات سابقة له أن مكافحة الإرهاب تعتبر من أكبر التحديات أمام بلاده، مشيرًا إلى أن تركيا تواصل مكافحة الإرهاب بحزم كبير.

وأكد أن قوات الجيش تحمي حدود البلاد باتباع أقصى درجات التدابير والحماية وباستخدام أحدث أنواع الأنظمة والمركبات والتقنيات العالية وبأكبر عدد من أفراد الجند، لافتًا في هذا الإطار إلى منع عبور 3 ملايين و300 ألف شخص عبر الحدود التركية بطرق غير شرعية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.



عناصر تنظيم داعش الإرهابي

ومؤخرا، أعلنت وزارة الداخلية التركية، اعتقال 40 شخصا قالت إنهم عناصر في تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أنهم "أجانب".

ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول" عن الداخلية التركية قولها، إنه تم القبض على 40 أجنبيا متهمين بالانتماء لتنظيم داعش في ولاية بورصة غربي البلاد والعاصمة أنقرة.



مواقع إقامة المتهمين

وداهمت فرق مكافحة الإرهاب بشكل متزامن مواقع إقامة المتهمين، إثر رصدها ارتباطهم وقيامهم بنشاطات داخل التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.

وجرى القبض على 16 شخصا في ولاية بورصة يحملون جنسيات سوريا والعراق وأذربيجان.

وشملت الاعتقالات أيضا 24 أجنبيا آخرين في أنقرة، لم تحدد جنسياتهم.

وكانت قوات الأمن التركية اعتقلت 24 شخصا خلال عمليات أمنية نفذت في عدة مدن تركية خلال اليومين الماضيين.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت تركيا اعتقال 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي من بينهم القيادي المسؤول عما يسمى بـ"كتيبة الساحل".



اعتقال 18 أجنبيا في تركيا

وعلى الجانب الأخر أفادت وكالة «الأناضول» التركية بأن فرق الأمن في مدينة إسطنبول التركية أوقفت 18 أجنبيا في إطار عملية ضد التنظيمات الإرهابية "داعش" و"هيئة تحرير الشام" و"القاعدة".

وبحسب الصحيفة التركية، فإن فرقا تابعة لفرع مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول حددت أشخاصا مقربين من التنظيمات المذكورة، كما نقلت عن مصادر أمنية قولها إن الفرق داهمت بشكل متزامن 21 موقعًا في عموم إسطنبول.



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