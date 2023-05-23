تتجسس على إيران، تركيا تعتقل خلية تابعة للموساد الإسرائيلي

ألقت السلطات التركية، القبض على خلية قالت إنها تعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، وكان من بين مهامها جمع معلومات عن أهداف إيرانية.

وذكر موقع i24news الإسرائيلي أن السلطات في تركيا ألقت القبض على 15 شخصًا على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، يشتبه في قيامهم بجمع معلومات في تركيا.

وأشار إلى أنه "تم القبض عليهم في إطار تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في إسطنبول وإن المشتبه بهم ينقلون معلومات ووثائق إلى "الموساد"، وفق ما ذكرت تقارير تركية.

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سجن مالتيب في إسطنبول

وأوضحت أن المشتبه بهم تم نقلهم إلى المحكمة، ثم نقلوا إلى سجن مالتيب في إسطنبول.

Mossad'ın Türkiye'de FETÖ’cülerden oluşturduğu bir casusluk hücresi daha çökertildi.



Mossad, casusluk hücresinin lideri Selçuk Küçükkaya'ya, FETÖ firarisi eski TSK personeli Serkan Özdemir vasıtasıyla ulaştı.



Küçükkaya ve Mossad arasındaki temas Avrupa ülkelerinde yüz yüze… pic.twitter.com/cpY0wiuwlP — Erem Şentürk (@EremSenturk) May 23, 2023

وقالت صحيفة "ديلي صباح" التركية: إن "جهاز المخابرات التركي ألقى القبض على 11 شخصًا يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي، حاولوا رصد واستهداف شركة إيرانية و23 مواطنًا إيرانيًا يتواجدون في تركيا".

وأشارت إلى أن ضباطًا من الموساد التقوا في عدة مناسبات خارج تركيا بأعضاء من الخلية عبر شخص ثالث، ينتمي إلى حركة "جولن" التي تعتبر منظمة إرهابية في تركيا.

عملية استخباراتية لمصلحة إسرائيل

وفي وقت سابق، ألقت السلطات التركية القبض على 44 شخصا يُشتبه في انخراطهم في عملية استخباراتية لمصلحة إسرائيل ضد منظمات فلسطينية في تركيا، وفقا لتقارير صحفية.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة ديلي صباح الموالية للحكومة التركية إن المشتبه بهم متهمون بالتجسس لمصلحة جهاز المخابرات الإسرائيلية، الموساد.

وبحسب تقرير الصحيفة المقربة من الحزب الحاكم، فإن جهاز الاستخبارات الوطنية التركي وشرطة اسطنبول اعتقلا 44 شخصا يُشتبه في قيامهم بـ "أنشطة سرية خاصة" بتوجيه من الموساد.

التجسس على مواطنين فلسطينيين

ووُجّهت اتهامات للمشتبه بهم بالتجسس على مواطنين فلسطينيين ومؤسسات ومنظمات أهلية في تركيا، في حين كانوا (المشتبه بهم) يتظاهرون بالعمل كموظفين في شركة لتقديم الاستشارات، حسب الصحيفة.

غير أن صحيفة تايمز أوف إسرائيل قالت إنه لم يتم القبض على أي إسرائيلي في هذه القضية.

وأضافت أن عددا من المحققين الخاصين الأتراك يواجهون اتهامات بمراقبة فلسطينيين يدرسون في تركيا في مجالات مثل الأمن وتصنيع السلاح.

ويواجه المشتبه بهم اتهامات بالانخراط في حملات "تهديد" و"تشويه" عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستهداف أشخاص كانت معلومات بشأنهم قد تسرّبت إلى جهاز الموساد.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين تركيا وإسرائيل تحسنا ملحوظا. وقد وافق الجانبان على تطبيع العلاقات الدبلوماسية في أغسطس الماضي بعد أكثر من عقد من التوترات.

عمليات أمنية ذات علاقة بالاستخبارات

وكانت الصحيفة التركية نشرت في السابق تقارير عن عمليات أمنية شبيهة ذات علاقة بالاستخبارات، مستعينة في ذلك بمعلومات تلقّتها من السلطات.

وفي أكتوبر من عام 2021، نشرت ديلي صباح تقريرا يفيد باعتقال 15 "عميلا" للموساد في تركيا.

وتتهم إسرائيل أنقرة بمساعدة حركة حماس التي تحكم قطاع غزة وتصنّفها إسرائيل منظمة "إرهابية". ولحماس حماس مكتب في إسطنبول، وتصرّ أنقرة أن هذا المكتب ليس له نشاط سياسي.

وأعلنت تركيا خلال العام قبل الماضي، على لسان مقرّبين من الرئيس أردوغان، أن دعم أنقرة الصريح لدولة فلسطينية لن يتأثر بتحسّن العلاقات مع إسرائيل.

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