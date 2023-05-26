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رياضة

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

الزمالك وطلائع الجيش،فيتو
الزمالك وطلائع الجيش،فيتو

الزمالك، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

 

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. 


القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بـ جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ17 برصيد 26 نقطة.

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مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري 

وانتهت مباراة الداخلية والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. 


تصريحات أوسوريو عن أزمة روقا

وقال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه أخبر محمد أشرف روقا أنه يسانده وذلك بعد هجوم جماهير الأبيض عليه في مباراة الداخلية. 

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والداخلية:" أنا أرى أن روقا أفضل لاعب في هذا المركز".

وتابع: "روقا كان يريد الخروج بين شوطي المباراة وطلب مني ذلك لكني رفضت وكنت أرى أنه يستطيع إكمال المباراة، لكن في الشوط الثاني عندما وجدت أنه غير قادر على اللعب قررت استبداله".

وأضاف: "تحدثت مع روقا عقب المباراة وأنا أدعمه وأسانده وهو لاعب محترف وملتزم بكل ما يطلبه منه الجهاز الفني".


هجوم جماهير الزمالك على روقا 

وهاجمت جماهير الزمالك المتواجدة في ستاد السويس في مباراة فريقهم أمام الداخلية بالدوري، لاعب الفريق محمد أشرف روقا بعد المستوى الذي يقدمه اللاعب في الفترة الماضية. 

وقالت جماهير الزمالك:" فوق يا روقا فوق يا روقا".

كما رددت الجماهير أيضًا: "روقا زي إينو مش عايزينه". 

 

أوسوريو يتحدث عن عرض مونتيري المكسيكي 

وكشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة رحيله عن الزمالك لتدريب مونتيري المكسيكي. 

وقال أوسوريو أنه تلقى بالفعل عرضا من مونتيري المكسيكي ولكن ليس رسميا عن طريق وكلاء فقط. 

كما قال أوسوريو أنه رد على هذا العرض بأنه ملتزم بعقده مع نادي الزمالك وسعيد بالعمل داخل القلعة البيضاء. 

وكانت العديد من التقارير العالمية أشارت أن فريق مونتيري المكسيكي يسعى للتعاقد مع أوسوريو لتدريب الفريق بداية الموسم المقبل.

الزمالك، فيتو

خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

وخاض نادي الزمالك 6 مباريات تحت قيادة أوسوريو بواقع 5 مباريات في الدوري المصري ومباراة في كأس مصر. 

وتعادل مع المقاولون العرب في الدوري المصري بنتيجة 2-2، وفاز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الدوري المصري، كما فاز على بروكسي في كأس مصر بنتيجة 3-2، وخسر من الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في الدوري المصري، ثم فاز على أسوان 1-0 بالدوري، وأخيرا تعادل مع الداخلية 1-1 في الدوري المصري. 

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