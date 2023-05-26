أعراض انخفاض ضغط الدم، انتبه لها حفاظا على حياتك

اعراض انخفاض ضغط الدم، إنخفاض ضغط الدم من الأمراض المزمنة التى تشكل خطورة أكثر من ارتفاع ضغط الدم لأن انخفاض ضغط الدم يمكن أن يتسبب فى الوفاة فى الحال فى حال عدم إسعاف المريض.

واعراض انخفاض ضغط الدم عديدة، ولكن الكثير من الأشخاص يجهلونها مايعرضهم لمخاطر عديدة عند حدوثها لهم.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن مرض الضغط بأنواعه هو مرض القاتل الصامت، حيث يدمر الجسم بدون أعراض واضحة، وذلك ينطبق على مرض الضغط المرتفع والمنخفض، فمرض الضغط المرتفع يسبب الجلطات والفشل الكلوي بينما مرض الضغط المنخفض قد يؤثر على القلب بشكل سريع ويمكن أن يسبب الوفاة في أي وقت.

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وأضاف “خليل”، أن اعراض انخفاض ضغط الدم عديدة، والضغط المنخفض ينتج عن فشل الدماغ في الحصول على ما يحتاجه من الدم، أو مع وجود مشكلات في القلب، أو في الغدد الصماء، أو نتيجة الجفاف، أو افتقاد بعض العناصر الغذائية، وأعراض الضغط المنخفض عديدة ومعروفة.

اعراض انخفاض ضغط الدم

وتابع، أن من اعراض انخفاض ضغط الدم:-

الشعور بالدوخة التي قد تصل إلى الإغماء

الصداع

عطش مفاجئ وشديد

الدوار

فقدان الوعي

عدم التركيز

اعراض انخفاض ضغط الدم، فيتو

أسباب انخفاض ضغط الدم

وأوضح الدكتور عماد خليل، أن الضغط أسبابه وراثية ولكن هناك أسباب عديدة أخرى تؤدى إلى الإصابة بمرض الضغط، منها:

-الإكثار من تناول المعلبات والمواد الحافظة التي تعمل على رفع ضغط الدم.

-التعرض للضغوط النفسية والعصبية.

-القلق والتوتر باستمرار.

-الإفراط في تناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمنبهات بأنواعها.

-الإكثار من تناول الصوديوم والأكلات الغنية بالأملاح والتوابل.

-إدمان المخللات.

-التدخين والكحوليات.

-السمنة.

-النظام الغذائي الذي يعتمد على الدهون والمخللات.

-الإكثار من تناول الوجبات السريعة

علاج ضغط الدم

وقال استشاري أمراض الباطنة، إن على مرضى الضغط أن يتبعوا أسلوب حياة ونظاما غذائيا يساعدهم في السيطرة على معدلات ضغط الدم وتجنب المضاعفات، ومن أفضل هذه الأنظمة هو نظام البحر الأبيض المتوسط، والاهتمام بتقليل ملح الصوديوم في الملح المضاف والمعلبات والمعجنات والأطعمة المحفوظة، والإهتمام بمصادر البوتاسيوم مثل الموز والأفوكادو والبرتقال وجوز الهند والبنجر والسبانخ والبروكلي.

أكلات لعلاج انخفاض ضغط الدم

وفى السطور التالية نعرض مجموعة من الأطعمة، التي تساعد فى علاج انخفاض ضغط الدم، بصورة سريعة وآمنة.

-الرمان

يعد علاجا لانخفاض ضغط الدم، سواء تم تناوله كحبات، أو كعصير.

-الزبيب

علاج مفيد لانخفاض ضغط الدم، ويستمر هذا العلاج لبضعة أسابيع؛ لتحسين مستوى ضغط الدم، ويمكن نقع كمية من الزبيب في وعاء من الماء، وشرب هذه المياه في اليوم التالي، مع تناوله حبات الزبيب أيضا.

-الملح

يمكن تناول القليل من الملح، أو أحد الأطعمة المالحة، مما يساعد على ارتفاع ضغط الدم، فيمكن تناول كوب من الماء، مضافا إليه ½ ملعقة صغيرة من الملح، مرتين في اليوم، إذا كنت تواجه باستمرار انخفاضا في ضغط الدم.

-العسل

يعد العسل علاجا لجميع الأمراض تقريبا، وهو واحد من أفضل العلاجات الطبيعية لانخفاض ضغط الدم، فعند الشعور بالدوخة؛ بسبب انخفاض ضغط الدم، يمكن تناول ملعقة كبيرة من العسل؛ للحصول على تأثير فوري.

كما يمكن خلط ملعقتين من العسل في كوب من الماء، وإضافة قليل من الملح، ويشرب هذا المزيج.

-القهوة

الكافيين الموجود في القهوة، يساعد على زيادة ضغط الدم على الفور، فعند الشعور بانخفاض مفاجئ في ضغط الدم، يمكن تناول كوب من القهوة.

-زيادة كمية المياه

الجفاف من أهم أسباب انخفاض ضغط الدم لكثير من الناس، ومن هنا لابد من تناول المزيد من الماء، مع الحرص على تناول من 8-10 أكواب من الماء في اليوم.