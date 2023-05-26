صن سيتي للمقاولات تحذر مروجي الشائعات ضد الشركة ومجلس إدارتها وتهدد بملاحقتهم قضائيا
تنبه شركة صن سيتي للمقاولات (ش م م) المقاول العام لمشروع صن كابيتال - بحدائق أكتوبر، ويمثلها - فقط - السيد الأستاذ أسامة عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للشركة بموجب السجل التجاري.
وتلاحظ لنا أن هناك بعض الأشخاص منقطعي الصلة تمامًا وقانونًا بشركتنا والمشروع جهة عملنا يروجون ويزجون - على غير الحقيقة - بالشركة والمشروع جهة عملنا في وقائع لا شأن لنا بها بغية التشهير بشركتنا والإضرار بها.. وحيث إن مجرد القيام بهذا الفعل غير القانوني سيعرض مرتكبه للعقاب القانوني، وبالفعل قد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص مروجي المعلومات المغلوطة لحماية حقوق الشركة ومساهميها ومجلس إدارتها.
وتحذر الشركة أنها ستلاحق قضائيًّا هؤلاء الأشخاص وكل من تسول له نفسه أن يصطنع علاقة وهمية وغير حقيقية أو يبث أو ينشر أخبارًا كاذبة أو إدخال الغش والتدليس إضرارًا عمديًّا بالشركة.
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