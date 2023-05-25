الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

معركة العباقرة “أولمبيات الروبوتات في كلية الهندسة بجامعة القاهرة”

طلاب كلية الهندسة
طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة, فيتو

نظمت  كلية الهندسة جامعة القاهرة "أولمبيات الروبوتات" بمشاركة عشرة فرق من الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام أحمد عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة، وبإشراف الدكتورة حنان السيرسي المنسقة العامة لبرنامج الساعات المعتمدة.

أولمبيات الروبوتات

وتم تقديم عدد من المشروعات المميزة من قبل الطلاب في قسمي "Computer and Communication "و” Mechatronics” تمثل في تصميم وإنشاء روبوت معقد يستخدم الذكاء الاصطناعي  والبرمجيات، لأداء مجموعة متنوعة من المهام، تتمثل في جمع الكرات من لون محدد وتسديد الكرة نحو المرمى وحراسة المرمى، وصد ضربات الجزاء، بالإضافة إلى قدرته على التصويب على الأهداف باستخدام المسدس، وحل المتاهات باستخدام خوارزميات معقدة لإيجاد أسرع طريقة للمرور.

-إعلانات-

كلية الهندسة جامعة القاهرة

وتولى الدكتور خالد الصردي، الأستاذ المساعد في كلية الهندسة جامعة القاهرة، الإشراف على الفرق المشاركة ووضع الضوابط والشروط للمسابقة، وقام بالتحكيم هو وعدد من المعيدين بالكلية لاختيار أفضل روبوت من الفرق المشاركة يقوم بتنفيذ المهام بدقة.

وأعرب الدكتور حسام عبد الفتاح عميد الكلية عن إعجابه الشديد بالفرق المشاركة وخاصة فريق "فطين" والمجهود الكبير الذي بذله الفريق لتصميم وإعداد هذا الروبوت المتميز، وقد  أظهر الروبوت قدرة عالية ودقة كبيرة في تنفيذ الألعاب المحددة في المسابقة.

ومن جانبها أشادت الدكتورة حنان السيرسي بفريق الروبوت "فطين"، معتبرة هذه المشاركة واحدة من أجمل لحظات حياتها.. وأعربت عن فخرها بطلاب كلية الهندسة وخريجيها، وأثنت على حماسهم وطاقتهم وسعادتهم، والجهود الكبيرة التي بذلوها من أجل هذا المشروع المقرر.

ويضم فريق "فطين" 22 طالبًا متميزًا، وهم محمود صلاح، عمرو أشرف، فهد أحمد، جاسر سامي، عبد الرحمن أيمن، ديفيد جورج، حبيبة فهمي، نردين هاني، سراء محمد، مصطفى متولي، رنا حاتم، دانيال عادل، بيتر أشرف، محمد حداد، أشرف إيهاب، زياد محمد، علي محمد، جمانة حسام، فاطمة قطب، هنزادة فايز، هبة جمال، وماريا أندراوس.

ويعكس هذا الحدث “ أولمبيات الروبوتات”الابتكار والتميز الذي يتمتع به طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ويبرز تفوقهم في مجال تطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي..ويستحق الفريق "فطين" كل التهنئة على إنجازهم المذهل ونجاحهم المتميز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة القاهرة كلية الهندسة بجامعة القاهرة كلية الهندسة جامعة القاهرة الذكاء الاصطناعي أولمبيات الروبوتات

مواد متعلقة

رئيس جامعة القاهرة: الاقتصاد الرقمي أصبح أولوية ويتصاعد بقوة

فوز طلاب جامعة القاهرة بالمراكز الثلاث الأولى في المسابقة العالمية "جسر اللغة الصينية"

الأكثر قراءة

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

أحمد عمر هاشم يعلن موقفه من قرار الأوقاف بالصلاة على النبي بعد الجمعة

تنس الطاولة، عمر عصر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم

رد مفحم من خالد الجندي على معارضي قرار الصلاة على النبي (فيديو)

شاهد أوسوريو وجهازه المعاون في المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور بالزمالك

مقتل إسرائيلي طعنا في الإمارات، تفاصيل جريمة هزت دبي لمدة 24 ساعة (صور)

مرتضى منصور يكشف حقيقة رحيل أوسوريو والتعاقد مع مدير فني جديد للزمالك

سعر جرام الذهب، 30 جنيها تراجعا في المعدن الأصفر داخل الأسواق بختام تعاملات اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

مقتل امرأة وشرطيين في اليابان على يد مختل عقليًا

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

استطلاع للرأي يكشف خشية نصف الألمان من الفقر مع تقدم العمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

سعر علبة الشوفان، آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-5-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

رد مفحم من خالد الجندي على معارضي قرار الصلاة على النبي (فيديو)

يسري جبر يوضح فضل الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية