معركة العباقرة “أولمبيات الروبوتات في كلية الهندسة بجامعة القاهرة”

نظمت كلية الهندسة جامعة القاهرة "أولمبيات الروبوتات" بمشاركة عشرة فرق من الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام أحمد عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة، وبإشراف الدكتورة حنان السيرسي المنسقة العامة لبرنامج الساعات المعتمدة.

أولمبيات الروبوتات

وتم تقديم عدد من المشروعات المميزة من قبل الطلاب في قسمي "Computer and Communication "و” Mechatronics” تمثل في تصميم وإنشاء روبوت معقد يستخدم الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، لأداء مجموعة متنوعة من المهام، تتمثل في جمع الكرات من لون محدد وتسديد الكرة نحو المرمى وحراسة المرمى، وصد ضربات الجزاء، بالإضافة إلى قدرته على التصويب على الأهداف باستخدام المسدس، وحل المتاهات باستخدام خوارزميات معقدة لإيجاد أسرع طريقة للمرور.

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كلية الهندسة جامعة القاهرة

وتولى الدكتور خالد الصردي، الأستاذ المساعد في كلية الهندسة جامعة القاهرة، الإشراف على الفرق المشاركة ووضع الضوابط والشروط للمسابقة، وقام بالتحكيم هو وعدد من المعيدين بالكلية لاختيار أفضل روبوت من الفرق المشاركة يقوم بتنفيذ المهام بدقة.

وأعرب الدكتور حسام عبد الفتاح عميد الكلية عن إعجابه الشديد بالفرق المشاركة وخاصة فريق "فطين" والمجهود الكبير الذي بذله الفريق لتصميم وإعداد هذا الروبوت المتميز، وقد أظهر الروبوت قدرة عالية ودقة كبيرة في تنفيذ الألعاب المحددة في المسابقة.

ومن جانبها أشادت الدكتورة حنان السيرسي بفريق الروبوت "فطين"، معتبرة هذه المشاركة واحدة من أجمل لحظات حياتها.. وأعربت عن فخرها بطلاب كلية الهندسة وخريجيها، وأثنت على حماسهم وطاقتهم وسعادتهم، والجهود الكبيرة التي بذلوها من أجل هذا المشروع المقرر.

ويضم فريق "فطين" 22 طالبًا متميزًا، وهم محمود صلاح، عمرو أشرف، فهد أحمد، جاسر سامي، عبد الرحمن أيمن، ديفيد جورج، حبيبة فهمي، نردين هاني، سراء محمد، مصطفى متولي، رنا حاتم، دانيال عادل، بيتر أشرف، محمد حداد، أشرف إيهاب، زياد محمد، علي محمد، جمانة حسام، فاطمة قطب، هنزادة فايز، هبة جمال، وماريا أندراوس.

ويعكس هذا الحدث “ أولمبيات الروبوتات”الابتكار والتميز الذي يتمتع به طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ويبرز تفوقهم في مجال تطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي..ويستحق الفريق "فطين" كل التهنئة على إنجازهم المذهل ونجاحهم المتميز.