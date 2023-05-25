الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
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حوادث

تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل في الجيزة

مشروع المونوريل
مشروع المونوريل

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامنًا مع استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر “بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين حتى المدينة الصناعية 6 أكتوبر”، مما يستلزم الغلق الكلى لمحور 26 يوليو بالاتجاهين لإزالة كوبرى المشاه الكائن بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تحديدًا أعلى نفق وادى النيل.

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وقال مصدر أمنى على أن يكون التنفيذ إبتدءًا من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 26/5/2023 وحتى الساعة 12 ظهرًا مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:
حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان وترغب بالسير باتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.. تقوم بالدخول بالطريق الداعم لمحور 26 يوليو.. استكمال السير حتى الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو  وصولًا  إلى كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.
حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 ومناطق المهندسين اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر.. تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو.. واستكمال السير حتى الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار المحور  وصولًا إلى ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر.  
 

 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

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الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية التحويلات المرورية المدينة الصناعية تحويلات المرورية كوبرى 15 مايو مشروع المونوريل خط 6 أكتوبر

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