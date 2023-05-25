علي جمعة يطالب بترك الظلم وعدم تتبع عورات الناس لتحقيق السلم الاجتماعي

السلم الاجتماعي، طالب الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، بعدم تتبع عورات الناس، وذلك لتحقيق السلم الاجتماعي، مستعينًا بحديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الذي وصفهم بمعشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه.

حديث رسول الله بعدم تتبع عورات الناس

وعن السلم الاجتماعي، قال الدكتور علي جمعة إن السلام لا يتحقق في مجتمع إلا بترك الظلم والبغي والإيذاء، مشيرًا إلى أن رسول الله قدم نصائح شاملة تساعد على إرساء المحبة والسلام بين المسلمين، وخاصة في نهيه عن التدابر، وعد الاستنكاف عن استماع للآخر وإعطائه الفرصة للتعبير عن مكنوناته وذاته.



وقال الدكتور علي جمعة في إرساء السلم الاجتماعي: "يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مبدأ آخر لتحقيق السلام الاجتماعي ألا وهو عدم تتبع عورات الغير، فعن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلي الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: «يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله» أخرجه الترمذي في سننه".

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السلام يتحقق في مجتمع بترك الظلم والبغي

وفي تفسيره لحديث رسول الله عن السلم الاجتماعي، وعدم تتبع عورات الناس قال الدكتور علي جمعة: "يأتي ذلك مصداقًا لقوله تعالى: (وَلَا تَجَسَّسُوا) [الحجرات:12]، فالسلام لا يتحقق في مجتمع إلا بترك الظلم والبغي والإيذاء، وفيه استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للصوت كأداة تربوية للتأثير في المستمع، وقوله: "تتبع الله عورته" تحذير ووعيد لعظمة الجرم وخطورته."



وأضاف علي جمعة: "وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه» صحيح مسلم."

نصائح رسول الله لإرساء السلم الاجتماعي

وعن نصائح رسول الله للسلام الاجتماعي قال علي جمعة: "وهنا يعرض النبي صلى الله عليه وسلم جملة من النصائح الشاملة التي تساعد على إرساء المحبة والسلام بين المسلمين في مجتمعهم فتقوي وحدته وتشد من بنيانه، وقوله: «ولا تدابروا» أي ولا يهجر بعضكم بعضا ولا تعرض بوجهك عن أخيك وتوله دبرك استثقالًا له وبغضًا، ويفهم من نهيه عن التدابر نهيه المسلم أن يستنكف عن استماع الآخر وإعطائه الفرصة للتعبير عن مكنوناته وذاته"



وأوضح الدكتور علي جمعة: "ففي التدابر عدم احترام لإنسانيته واعتداء على حقه في التعبير عن رأيه، فالتدابر يعني وصول الطرفين إلى حلقة مسدودة لا تسمح بمرورهم سويًا إلى السلم بمعنى التواصل الفكري والاجتماعي والإنساني، فالتدابر بين الأفراد والأمم يعني فشلها في الوصول إلى حالة الإقناع أو الاقتناع وفق منهج عقلي، وهذا بالتالي سيجر كلا المتدابرين إلى استخدام وسائل عدوانية أو غير إنسانية للتعبير عن ذاتهما ووجودهما"

أهم مبادئ السلام الاجتماعي

وفي تدوينته عن السلم الاجتماعي قال علي جمعة:" اهتم الدين الإسلامي اهتمامًا شديدًا بالسلام الاجتماعي، وجعله من مهمات الدين وأساسيات الشريعة الحنيفة لارتباطه الوثيق بالمنفعة العامة للأمة الإسلامية ومصالح العباد".



وتابع الدكتور علي جمعة قائلًا: "ومن أول وأهم مبادئ السلام الاجتماعي نبذ الظلم والاعتداء على الآخرين، فقال الله سبحانه وتعالى: (وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) [آل عمران:57]، وقال: (إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ) [المائدة:51]، وقال: (وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ) [المائدة:87]".



وعن إرساء قواعد السلام الاجتماعي قال علي جمعة: "وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الأحاديث الجامعة التي تساعد المسلمين على إرساء قواعد السلام الاجتماعي والمحافظة عليه وعدم الظلم والاعتداء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه جابر بن عبد الله: «اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه".



واختتم علي جمعة حديثه عن السلم الاجتماعي فقال: "يأتي هذا الحديث ليرسم للمسلم منهجا تربويا قائما على نبذ الظلم والشح، وبيانا لعاقبتهما في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا سفك الدماء واستباحة المحارم وانعدام الأمن والسلام بين الناص، وفي الآخرة ملاقاة العذاب والظلمات، فالإسلام لا يوجد إلا في ظل إقامة العدل بين الناس ومع النفس، والإسلام لا يكون إلا بالتسامح والعطاء وإرساء مبادئ السلام في المجتمع."