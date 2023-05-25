الخميس 25 مايو 2023
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ثقافة وفنون

حفيدة إسماعيل ياسين: جدي زملكاوي متعصب وشخصيته كانت مختلفة تماما عن التمثيل

الفنان الراحل إسماعيل
الفنان الراحل إسماعيل ياسين، فيتو

قالت سلمى ياسين حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين: "جدي كانت شخصيته مختلفة تمامًا عن التمثيل لكن كان دمه خفيف جدًّا وطيب وحنين".

 

انتماء إسماعيل ياسين كرويًّا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بقناة "دي إم سي": "إسماعيل ياسين كان بيحب البيت وكان زملكاوي متعصب".

 

حب إسماعيل ياسين للفن 

وتابعت: "إسماعيل ياسين كان مخلص جدًّا لشغله وبيحب الفن للفن ما كانش بيفكر في جمع الأموال بقدر عشقه للتمثيل". 

حفيدة إسماعيل ياسين: تمت سرقة مقتنياته عقب وفاته (فيديو)

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في تصريحات سابقة، قالت سارة ياسين حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين: "جدي عاش خلال فترة حياته في 8 شقق وليس شقة وحيدة، منها فيلتان فيلا في مصر الجديدة بشارع قصر البارون وتصميمها مشابه لـ شقة الزمالك".

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عمارة إسماعيل ياسين

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه إنجي أنور بقناة "آي تي سي": “إسماعيل ياسين كان لديه في شارع محمد مظهر عمارة ومكتوب عليها يافطة هنا عاش إسماعيل ياسين، وترك تلك العمارة وقبل وفاته انتقل إلى شقة الزمالك وتوفي فيها، وهي كانت "إيجار قديم"".
 

حقيقة إفلاس إسماعيل ياسين

ولفتت: "نتيجة المشكلات التي عاشها إسماعيل ياسين في المسرح الضرائب قامت بالحجز على العقار الذي كان يملكه لكنه قام بسداد الضرائب المستحقة عليها ولم يمت مفلسًا كما أشيع".

 

سرقة مقتنيات إسماعيل ياسين

وأكدت: "بيت إسماعيل ياسين كان مفتوحًا لأي حد يدخله وفترة العزاء وبعد وفاته كثير من مقتنياته تم سرقتها، هو مات فجأة فوالدي وجدتي كانوا في حالة انهيار وليهم صور في الفترة دي كانوا مخضوضين ومش مصدقين وفاته بدون سابق انذار، حاجات كتير من مقتنياته اختفت".
 

آخر ما تبقى من مقتنيات إسماعيل ياسين

وأضافت: "لدينا صور شخصية لـ إسماعيل ياسين، والروب الخاص به وكتب وروايات من مكتبته، ولما يبقى فيه مبادرة للدولة سأقوم بتسليم صوره لمتحف من متاحف الدولة اللي بتكرم الفنانين".

تزوج الفنان الراحل إسماعيل ياسين 3 مرات، ولم ينجب غير ولد واحد هو المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين من زوجته الأخيرة "فوزية"، وبعد سنوات من وفاته تزوج "ياسين" من "سامية"، لينجب أحفاد "ضحكة مصر": سارة وسلمى، اللتان لم تريا جدهما قط.

وهناك أسرار‭ ‬وحكايات‭ ‬كثيرة‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تحيط‭ ‬به،‭ ‬هو‭ ‬ليس‭ ‬فنانًا‭ ‬عاديًّا‭ ‬ولكنه‭ ‬“أسطورة”‭ ‬حمل‭ ‬الفن‭ ‬على‭ ‬عاتقه،‭ ‬وبسببه‭ ‬ابتسمت‭ ‬أجيال‭ ‬من‭ ‬المصريين‭ ‬الذين‭ ‬لقبوه‭ ‬بـ"أبو‭ ‬ضحكة‭ ‬جنان"‬.


‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الحوار ‬تحدثنا‭ ‬مع‭ ‬حفيدته‭ ‬سارة‭ ‬ياسين‭ ‬التي‭ ‬كشفت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أسرار‭ ‬جدها،‭ ‬وإلى‭ ‬التفاصيل‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

*في‭ ‬البداية‭..‬ ما‭ ‬هي‭ ‬أكثر‭ ‬شخصية‭ ‬فنية‭ ‬قدمها‭ ‬إسماعيل‭ ‬ياسين‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬وقريبة‭ ‬إلى‭ ‬شخصيته‭ ‬الحقيقية؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

كل‭ ‬الشخصيات‭ ‬التى‭ ‬قدمها‭ ‬هى‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬شخصيته،‭ ‬هو‭ ‬فى‭ ‬الأساس‭ ‬شخصية‭ ‬اجتماعية‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما،‭ ‬وكان‭ ‬يحب‭ ‬الجلوس‭ ‬بمفرده ‭‬‮‬هو‭ ‬كان‭ ‬بيلاقى‭ ‬نفسه‭ ‬فى‭ ‬الفن‭ ‬أنه‭ ‬هو‭ ‬يمثل‭ ‬أدوارا‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬شخصيته،‭ ‬ومكانش‭ ‬فيه‭ ‬فيلم‭ ‬كان‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬شخصيته‭. ‬

هناك‭ ‬فيلم‭ ‬قدمه‭ ‬وكان‭ ‬يحاول‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬الجانب‭ ‬الذى‭ ‬يبرز‭ ‬قدرته‭ ‬التمثيلية‭ ‬فيه،‭ ‬وهو‭ ‬فيلم‭ ‬“صاحبة‭ ‬العصمة”،‭ ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬مشاهد‭ ‬العمل‭ ‬مشهد‭ ‬إسماعيل‭ ‬ياسين‭ ‬كان‭ ‬يبكى‭ ‬فيه‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬ابنه‭ ‬الوحيد‭ ‬فى‭ ‬الفيلم،‭ ‬وفى‭ ‬الحقيقة‭ ‬إسماعيل‭ ‬ياسين‭ ‬كان‭ ‬لديه‭ ‬ابن‭ ‬وحيد،‭ ‬لذلك‭ ‬كان‭ ‬متأثرا‭ ‬للغاية،‭ ‬وهو‭ ‬بالفعل‭ ‬مشهد‭ ‬يبكى‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

*انتشرت‭ ‬شائعات‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬الفنان‭ ‬الكبير‭ ‬مات‭ ‬مُفلسًا،‭ ‬ما‭ ‬هى‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
إسماعيل‭ ‬ياسين‭ ‬لم‭ ‬يمت‭ ‬مُفلسا،‭ ‬وأنا‭ ‬صرحت‭ ‬بذلك‭ ‬سابقًا،‭ ‬وأريد‭ ‬أن‭ ‬أوضح‭ ‬حقائق،‭ ‬إسماعيل‭ ‬ياسين‭ ‬كان‭ ‬يملك‭ ‬مسرحًا،‭ ‬ولكن‭ ‬‮«المسرح»‬‭ ‬فى‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وقتها‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يحقق‭ ‬إيرادات‭ ‬قوية،‭ ‬وكان‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬منتجون،‭ ‬وكان‭ ‬المسرح‭ ‬لا‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

جدى‭ ‬وقتها‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يقدر‭ ‬أن‭ ‬ينفق‭ ‬على‭ ‬المسرح،‭ ‬والضرائب‭ ‬كانت‭ ‬فرضت‭ ‬مبلغا‭ ‬كبيرا‭ ‬للغاية‭ ‬وهو‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬المبلغ،‭ ‬فكانوا‭ ‬حاجزين‭ ‬على‭ ‬‮«العمارة»‬‭ ‬التى‭ ‬كان‭ ‬يملكها‭ ‬فى‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬الزمالك‮»‬،‭ ‬ولما‭ ‬توفى‭ ‬إسماعيل‭ ‬ياسين‭ ‬والدى‭ ‬قام‭ ‬ببيع‭ ‬العمارة‭ ‬وسدد‭ ‬للضرائب‭ ‬مستحقاتها،‭ ‬وتبقى‭ ‬من‭ ‬الإرث‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬جنيه،‭ ‬وكان‭ ‬وقتها‭ ‬مبلغا‭ ‬كبيرا،‭ ‬فقام‭ ‬والدى‭ ‬بقسمة‭ ‬المبلغ‭ ‬مناصفة‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬والدته‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

كانت‭ ‬قد‭ ‬انتشرت‭ ‬شائعات‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬مفلسا‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬لما‭ ‬توفى‭ ‬دفن‭ ‬جثمانه‭ ‬فى‭ ‬مقابر‭ ‬ناس‭ ‬غريبة‭ ‬ولكن‭ ‬فى‭ ‬الحقيقة‭ ‬جدى‭ ‬لديه‭ ‬مدفن‭ ‬فى‭ ‬السويس،‭ ‬ولكن‭ ‬زوجة‭ ‬عماد‭ ‬حمدى‭ ‬الأولى‭ ‬أصرت‭ ‬إصرارا‭ ‬شديدا‭ ‬على‭ ‬دفن‭ ‬جثمانه‭ ‬بالقاهرة‮‬،‭ ‬وقالت‭:‬‮‬ أنا‭ ‬عايزة‭ ‬إسماعيل‭ ‬ياسين‭ ‬يدفن‭ ‬عندى‭ ‬فى‭ ‬المقابر،‭ ‬وألحت‭ ‬على‭ ‬الأسرة،‭ ‬وهما‭ ‬قالوا‭ ‬لها‭ ‬لا،‭ ‬إحنا‭ ‬هنسفره‭ ‬السويس‭ ‬ولكن‭ ‬هى‭ ‬أصرت‭ ‬أنه‭ ‬يدفن‭ ‬عندها،‭ ‬وقالت‭ ‬أنتو‭ ‬مش‭ ‬هتقدروا‭ ‬تزوره،‭ ‬الموضوع‭ ‬هيبقى‭ ‬صعب،‭ ‬مش‭ ‬هتسافروا‭ ‬كل‭ ‬شوية‭ ‬السويس‭ ‬عشان‭ ‬تزوروه،‭ ‬خلوه‭ ‬يدفن‭ ‬عندى‮‬‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

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