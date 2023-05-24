أخبار مصر اليوم.. 195 جنيها سعر اللحمة بمنافذ التموين.. وحقيقة ظهور وباء فتاك بعد كورونا.. وزيادة جديدة في سعر مسكن شهير

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية أبرزها:

عوائد 60 % وتوقف صرف الأرباح منذ 6 أشهر، مستثمرون بشركة الكومي يكشفون تفاصيل الأزمة

حاتم الكومي ما زال اسم رئيس مجلس إدارة “الكومي جروب” متصدرًا تريند مصر بعد التحقيق معه من قبل نيابة الأموال العامة اليوم الأربعاء، وكشفت الساعات الأخيرة تطورات جديدة في موقف المجموعة.

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وينتظر مئات المستثمرين المساهمين في الشركة قرارات النيابة بشأن المهندس حاتم الكومي خاصة بعد توجه مجموعة منهم اليوم إلى مقر النيابة العامة في محاولة لتنازل البعض عن البلاغات التي تقدموا بها تجاه الكومي وشركته بغرض الإفراج عنه واستصدار قرار من النائب العام بمنعه من السفر ومنحه فرصة لحل أزمة الشركة وخروجها من أزمتها الحالية.

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وكشف مستثمرون عن تفاصيل البلاغات التي تقدموا بها إلى نيابة الأموال العامة وطبيعة الاستثمار في الكومي جروب خلال السنوات الماضية.

أزمة شركة الكومي جروب

وقال عبد الرحمن.م - تحفظ على ذكر اسمه بالكامل- أحد المستثمرين الصغار في مشروعات الكومي جروب أنه قرر الاستثمار في مشروعات المجموعة بعد الانتشار الإعلامي الكبير لها والظهور المكثف للمهندس حاتم الكومي في وسائل إعلامية مختلفة للترويج لمشروعات شركاته، لافتا إلى أنه أجرى هو ومجموعة من المستثمرين جولة في مشروعات المجموعة بمنطقة أبو غالب في المنوفية وشاهدوا ضخامة المشروعات على الأرض وعجلة العمل المستمرة بها، وقرر بعدها إيداع أمواله في الاستثمار بأحواض إنتاج طحالب الاسبيرولينا والتي أكدت الشركة أن سعر الطن منها يصل إلى 300 ألف جنيه، ويحصل المستثمر على عائد شهري يبلغ 60% من قيمة بيع إنتاج حوض تربية الطحالب الواحد مقابل 40% للشركة نظير إدارة المشروع.

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة ظهور وباء فتاك بعد كورونا (فيديو)

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، حقيقة ما أثير وخرج عن مدير منظمة الصحة العالمية بشأن وجود وباء فتاك بعد كورونا.

حقيقة ظهور وباء جديد بعد كورونا

وقال عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين بقناة "النهار": "محتوى التصريح الذي خرج عن مدير منظمة الصحة العالمية مفاده خلوا بالكوا ومتتكاسلوش واستعدوا علشان لو ظهر أي وباء، ولكن لم يؤكد ظهور وباء جديدة".

تحذير منظمة الصحة العالمية

وأضاف: "مدير منظمة الصحة العالمية لم يؤكد بخطورة وباء قادم، وأرى تصريحه في إطار التحذير العام لكي نكون على استعداد لظهور أي وباء جديد.

حذرت منظمة الصحة العالمية مما أسمته المرض "إكس"، مشيرة إلى أنه رمز لمرض تسببه جرثومة لم يتم اكتشاف أسبابها بعد، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

مرض إكس

حول ذلك، قال براناب تشاترجي، الباحث في قسم الصحة الدولية في كلية جونز هوبكنز للصحة العامة في بالتيمور، لصحيفة ناشيونال بوست: "ليس من المبالغة أن نقول إن هناك احتمالًا لحدوث مرض إكس X، وإنه قريب، قاب قوسين أو أدنى".

ويأتي ذلك، فيما حذر رئيس منظمة الصحة العالمية قبل يومين، من أن العالم يجب أن يستعد للوباء القادم، والذي قد يكون "أكثر فتكًا" من جائحة كورونا COVID-19.".

تعتبر خدمات البطاقات التموينية من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن، والتي بموجبها يحصل على عدد من السلع الأساسية بقيمة 50 جنيه للفرد الواحد، بالإضافة إلى صرف الخبز المدعم.

وهناك بعض الأخطاء التي يقع فيها أصحاب البطاقات التموينية تتسبب في وقفها وحرمانهم من صرف مقررات الدعم الخاصة بهم نهائيا.

زيادة جديدة في سعر مسكّن شهير يعالج الصداع وألم الأسنان

سعر دواء دوليبران، ارتفع سعر دواء دوليبران 1000مجم Doliprane ي سوق الدواء المصري من ٢٤ جنيها الي ٢٨.٥ جنيه.

ويستخدم دواء دوليبران لعلاج الصداع ومسكن للألم وخافض للحرارة ويحتوي علي المادة الفعالة بارسيتامول.

سعر دواء دوليبران

وارتفع سعر دواء دوليبران عدة مرات علي مدار 2022 حيث كان يبلغ سعره ١٨ جنيها ثم ارتفع الي ٢٤ جنيها ثم إلى ٢٨.٥ جنيها للعبوات إنتاج شهر أبريل 2023.

استخدامات دوليبران

علاج الصداع.

علاج الحمى.

تخفيف آلام العضلات والمفاصل.

تخفيف آلام الظهر.

تخفيف آلام الأسنان.

تخفيف أعراض البرد والزكام

كيفية استخدام دوليبران

يجب اتباع الإرشادات التالية عند استخدام هذا دواء دولبيران

يؤخذ الباراسيتامول مع أو بدون طعام، ويمكن تناوله مع الطعام إذا تسبب في اضطراب المعدة.

يرجى مراجعة الطبيب في حال استمرار الألم لأكثر من 10 أيام في البالغين، وأكثر من 5 أيام في الأطفال.

لا يقلل هذا الدواء من الالتهاب أو يعالجه، ويجب استشارة الطبيب لوصف دواء أخر مضاد للالتهاب إذا لزم الأمر.

يمنع تناول الكحول خلال فترة العلاج بهذا الدواء، حيث أن الجمع بينهما قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض التالية:

الفشل الكلوي.

التفول.

مشاكل في وظائف الكبد أو الكلى.

الجفاف الشديد

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 25-5-2023 في مصر.

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس حيث يسود طقس معتدل صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس

كما توقعت أن يسود طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

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طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 22 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: الصغرى 21 والعظمى 33

6 أكتوبر: الصغرى 21 والعظمى 34

بنها: الصغرى 21 والعظمى 33

الإسكندرية: الصغرى 18 والعظمى 28

العلمين الجديدة: الصغرى 18 والعظمى 27

مطروح: الصغرى 17 والعظمى 26

سيوة: الصغرى 17 والعظمى 34

كاترين الصغرى 13 والعظمى 31

بورسعيد الصغرى 18 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 22 والعظمى 33

الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 33

السويس: الصغرى 20 والعظمى 33

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 34

الغردقة الصغرى 25 والعظمى 36

الفيوم: الصغرى 22 والعظمى 34

بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 36

المنيا: الصغرى 21 والعظمى 38

أسيوط الصغرى 22 والعظمى 39

سوهاج الصغرى 23 والعظمى 39

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41

أسوان: الصغرى 27 والعظمى 42

رفض 140 ألف طن قمح مخلوط بالمستورد خلال حملات رقابية يومية هذا الموسم

موسم القمح الجديد 2023، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفض 141 ألف طن قمح من بعض المزارعين لخلطه بقمح مستورد وأقماح مخزنة من الموسم الماضي.

وتستهدف الوزارة استلام ما يقرب من 4 ملايين طن قمح محلي خاصة بعد رفع أسعار التوريد إلي 1500 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5، أما درجة نقاوة 23 بقيمة 1475 جنيها، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 جنيها للأردب الواحد.

حملات رقابية لضبط موسم القمح

وتقوم مديريات التموين بشن حملات يومية مكبرة ومكثفة بالتعاون مع مباحث التموين لضبط أي أقماح محلية تستخدم فى صناعة الأعلاف أو بالمزارع السمكية أو أي أغراض غير المصرح به.

وأضاف أنه تم وضع خطوط عريضة لتلك الحملات بالإدارات الفرعية لها تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتسيير تلك الحملات.

موسم حصاد القمح

واستلمت وزارة التموين خلال موسم حصاد القمح المحلي نحو 2.6 مليون طن حتى الأن ، والذي يستمر إلى النصف الثاني من شهر يونيو.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك 420 نقطة تجميع على مستوي الجمهورية تستقبل المحصول المحلي من المزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتوفير كافة الإجراءات اللازمة لضمان عمليات التوريد والتسهيل على المزارعين، كما تم التنسيق مع وزارة المالية على سرعة صرف وسداد المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد.

حظر نقل القمح المحلي خلال الموسم الجاري من محافظة إلي أخري

وحظرت وزارة التموين نقل القمح المحلي خلال الموسم الجاري من محافظة إلي أخري إلا بموافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها، كما حذرت أصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتهما من حيازة القمح المحلي أو استخدامه كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن المشروع القومي للصوامع من أهم المشروعات ويعتبر جزءا أساسيا من البنية الأساسية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي، نتج عنه زيادة حجم التخزين من 1.2 مليون طن تخزين صوامع في 2014 ليصبح اليوم 3.5 مليون طن تخزين، مشيرا إلى أن هذه الصوامع بجانب قيامها بدورها في الحفاظ على الأقماح طوال العام بجودة عالية، فهي توفر أيضا نحو 10 إلى 15 % كان يتم فقدهم في الشون والتخزين المكشوف، لافتا إلى أن إجمالي تكلفة المشروع القومي للصوامع حتى الآن 7.7 مليار جنيه وهو مشروع اقتصادي، مؤكدا أن هناك تخطيطا لاستكمال المشروع القومي للصوامع بإضافة 1.2 مليون طن تخزين.

التموين: 195 جنيهًا سعر كيلو اللحوم بمنافذنا ولا نية للزيادة حتى عيد الأضحى (فيديو)

اسعار اللحوم، قال محمد أبو مندور العضو المنتدب لشركة النيل التابعة لوزارة التموين، إنه يوجد احتياطي استراتيجي آمن من اللحوم المجمدة والبلدية الحية يكفى لما بعد عيد الأضحى المبارك المقبل.

مخزون وأسعار اللحوم

وأضاف أبو مندور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": "معندناش مشكلة في مخزون وأسعار اللحوم حتي بعد عيد الأضحى المبارك".

سعر كيلو اللحوم

وأكد أن منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية تقوم بتوفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو، متابعا: "لم ولن يتم رفع أو تحريك الأسعار حتى بعد نهاية عيد الأضحى المبارك".

اسعار اللحوم في السوق

ولفت: "رغم ارتفاع اسعار اللحوم البلدية في الأسواق وتراوحها ما بين 250 إلى 300 جنيه إلا أننا نقوم بتحريها الأسعار ولا نزال نبيع الكيلو بسعر 195 جنيها".