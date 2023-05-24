زيادة جديدة في سعر مسكّن شهير يعالج الصداع وألم الأسنان

سعر دواء دوليبران، ارتفع سعر دواء دوليبران 1000مجم Doliprane في سوق الدواء المصري من ٢٤ جنيها الي ٢٨.٥ جنيه.

ويستخدم دواء دوليبران لعلاج الصداع ومسكن للألم وخافض للحرارة ويحتوي علي المادة الفعالة بارسيتامول.

سعر دواء دوليبران

وارتفع سعر دواء دوليبران عدة مرات علي مدار 2022 حيث كان يبلغ سعره ١٨ جنيها ثم ارتفع الي ٢٤ جنيها ثم الي ٢٨.٥ جنيها للعبوات إنتاج شهر أبريل 2023.

دواء دولبيران

استخدامات دوليبران

علاج الصداع.

علاج الحمى.

تخفيف آلام العضلات والمفاصل.

تخفيف آلام الظهر.

تخفيف آلام الأسنان.

تخفيف أعراض البرد والزكام

كيفية استخدام دوليبران

يجب اتباع الإرشادات التالية عند استخدام هذا دواء دولبيران

يؤخذ الباراسيتامول مع أو بدون طعام، ويمكن تناوله مع الطعام إذا تسبب في اضطراب المعدة.

يرجى مراجعة الطبيب في حال استمرار الألم لأكثر من 10 أيام في البالغين، وأكثر من 5 أيام في الأطفال.

لا يقلل هذا الدواء من الالتهاب أو يعالجه، ويجب استشارة الطبيب لوصف دواء أخر مضاد للالتهاب إذا لزم الأمر.

يمنع تناول الكحول خلال فترة العلاج بهذا الدواء، حيث أن الجمع بينهما قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض التالية:

الفشل الكلوي.

التفول.

مشاكل في وظائف الكبد أو الكلى.

الجفاف الشديد.

جرعات دوليبران وطرق الاستعمال

يحدد الطبيب الجرعة المناسبة لكل شخص وفقًا لحالته الصحية، لكن بشكل عام الجرعات كالتالي:

جرعة الباراسيتامول للكبار

تعد جرعة البالغين والأطفال الأكبر من 12 سنة: 4 غم من الباراسيتامول في اليوم، بما يعادل 4000 ملغ أو 8 أقراص بتركيز 500 ملغ، وقد يتعرض المريض لتسمم كبدي خطير إذا تناول جرعة زائدة عن ذلك.

جرعة الباراسيتامول للأطفال

يحدد الطبيب الجرعة المناسبة لكل طفل وفقًا لعمره ووزنه، مع العلم بأن الجرعة اليومية المعتادة للأطفال الأصغر من 12 سنة هي 2400 ملغ.

الاعراض الجانبية لـ باراسيتامول

قد يسبب هذا الدواء بعض الآثار الجانبية، مثل:

حمى مع غثيان.

ألم في المعدة.

فقدان الشهية.

خروج بول داكن اللون.

براز لونه طيني.

يرقان (اصفرار لون الجلد أو العينين).

هل الباراسيتامول يسبب النعاس؟

قد يسبب الباراسيتامول النعاس أحيانًا لبعض المرضى، خاصة عند تناول الجرعات العالية.

سمية كلوية

غثيان

قيء

صداع

حمى

ألم في المعدة

فقدان الشهية

بول داكن اللون

براز لونه طيني

يرقان

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زيادة في سعر دواء زيثروكان

شهد سوق الدواء المصري زيادة في سعر دواء زيثروكان ٥٠٠ جم كبسول من ٣٢.٥ جنيه إلى ٤٠.٥ جنيه.

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ويستخدم دواء زيثروكان ٥٠٠ مضاد حيوي فعال في علاج مختلف أنواع العدوى الناتجة عن البكتيريا.



ارتفاع سعر فيتامين سي "سي ريتارد كبسول"

وسجلت أسعار الأدوية زيادة جديدة حيث ارتفع سعر فيتامين سي "سي ريتارد كبسول" من ١٦ جنيهًا إلى ٢٢.٥ جنيه وهو أحد الفيتامينات المهمة المستخدمة لرفع المناعة ومد الجسم بفيتامين سي.



زيادة سعر قطرات العين

ويشهد سوق الدواء المصري زيادة في أسعار الأدوية، حيث ارتفعت أسعار عدد من مستحضرات قطرات العين منها مستحضر "سيستان" قطرات مرطبة للعين وتحمي من الجفاف.

جاءت الزيادة في الأسعار كالتالي:

١- systane original من ١٤٥ جنيهًا إلى ٢٥٥ جنيهًا.

2- systane altra من ١٨٥ إلى ٢٩٠ جنيهًا.



زيادة أسعار الأدوية والمكملات الغذائية

كما ان أسعار الأدوية والمكملات الغذائية سجلت زيادة مستمرة خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر المكمل الغذائي أفيبروسبان Ivyrospan إلى ٣٧.٥ جنيه بدلًا من ٣٠ جنيهًا.

ويستخدم شراب Ivyrospan كمضاد للسعال ومذيب للبلغم وتحسين وظائف الشعب الهوائية وتخفيف الأعراض الناتجة عن التهاب الجهاز التنفسي.

وكانت بعض أنواع المضادات الحيوية شهدت ارتفاعا في أسعارها بسوق الدواء المصري.

أسعار المضادات الحيوية

وفي رصد لعدد من تلك الأصناف بحسب أصحاب الصيدليات، تضمنت أهم الأصناف التي شهدت زيادة في أسعارها خلال الفترة الماضية:

- أوجمنتين ١جرام أقراص بسعر ٩٩ جنيهًا.

- كلافيموكس ١جرام بسعر ٧٦.٥ جنيه.

- فلوموكس ١ جرام بسعر ٥٣.٥ جنيه.

- فلوموكس ٥٠٠ بسعر ٤٠.٥ جنيه.

- ميجاموكس ٦٢٥ أقراص بسعر ٧٥ جنيهًا.

ارتفاع سعر كونجستال أقراص وشراب

فيما ارتفع سعر دواء كونجستال أقراص من 19.5 جنيه إلى 26 جنيهًا، بينما الدواء الشراب من 10.5 جنيه إلى 16.5 جنيه.

ويستخدم دواء كونجستال في علاج أعراض نزلات البرد والعطس، وسيلان الأنف، وأيضا حالات إدماع العينين وإزالة الاحتقان وعلاج الأنفلونزا والحكة في الأنف أو الحلق.

وشهد سوق الدواء خلال الفترة الحالية تحريكًا لأسعار عدد من الأصناف الدوائية، منها المكملات الغذائية والمضادات الحيوية وأدوية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وأدوية للأطفال.

وتقدمت شركات الدواء بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار الأدوية التي تحقق خسائر بسبب إنتاجها بعد زيادة أسعار الدولار خاصة أن كل مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.

وتوجد لجنة مخصصة لتسعير الأدوية بهيئة الدواء المصرية يتمثل دورها في دراسة طلبات الشركات بتحريك أسعار الأدوية وإصدار موافقات زيادة أسعار الدواء بعد دراسة إذا كانت تستحق الزيادة أم لا.