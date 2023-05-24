التموين: 195 جنيهًا سعر كيلو اللحوم بمنافذنا ولا نية للزيادة حتى عيد الأضحى (فيديو)

اسعار اللحوم، قال محمد أبو مندور العضو المنتدب لشركة النيل التابعة لوزارة التموين، إنه يوجد احتياطي استراتيجي آمن من اللحوم المجمدة والبلدية الحية يكفى لما بعد عيد الأضحى المبارك المقبل.

مخزون وأسعار اللحوم

وأضاف أبو مندور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": "معندناش مشكلة في مخزون وأسعار اللحوم حتي بعد عيد الأضحى المبارك".

سعر كيلو اللحوم

وأكد أن منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية تقوم بتوفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو، متابعا: "لم ولن يتم رفع أو تحريك الأسعار حتى بعد نهاية عيد الأضحى المبارك".

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اسعار اللحوم في السوق

ولفت: "رغم ارتفاع اسعار اللحوم البلدية في الأسواق وتراوحها ما بين 250 إلى 300 جنيه إلا أننا نقوم بتحريها الأسعار ولا نزال نبيع الكيلو بسعر 195 جنيها".



وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توفير نحو 37 ذبيحة سودانية بفروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار وإحداث توازن في المعروض.

طرح اللحوم السودانية



وأكدت وزارة التموين أن الكميات التي تم طرحها بالمنافذ أمس بلغت 5 أطنان تم توزيعها على 72 محل جزارة بفروع شركة النيل من أصل 141 منفذا تابعا للشركة.

اللحوم السودانية

وأضافت وزارة التموين أنه جاري مضاعفة كميات اللحوم التي يتم طرحها بالمنافذ خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشارت إلى أنه تم استقبال رسائل واردة من السودان وجيبوتي تفيد بوصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وصول 4 آلاف رأس ماشية



وكانت وزارة التموين أكدت وصول نحو 4 آلاف رأس بميناء قسطل البري قادمة من السودان، وذلك لتوفير اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وكانت إمدادات اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية شهدت نقصا كبيرا بعد اندلاع الحرب السودانية، الذي أدى إلى حدوث اضطراب في خط الإمداد من اللحوم الحية من السودان.



مناشئ جديدة لاستيراد اللحوم



وتدرس وزارة التموين طرح أعلاف المواشي الفترة المقبلة على البورصة السلعية لينعكس على أسعار اللحوم.

استيراد اللحوم من جيبوتي



ونجحت وزارة التموين على الاتفاق لتوريد اللحوم الحية من جيبوتي، وخلال هذا الأسبوع سيتم فتح الاعتماد بنحو 10 ملايين دولار لتأمين وصول اللحوم الحية من جيبوتي، استعدادا لعيد الأضحى المبارك لعرض أكبر كمية من اللحوم في الأسواق وداخل المجمعات الاستهلاكية.

وكان وزير التموين الدكتور على المصيلحي قد أعلن أنه مع توقيع الهدنة بين طرفي النزاع في السودان، بدأ ينتظم توريد اللحوم وتم تجميع من 3 آلاف إلى 4 آلاف رأس من الماشية موجودة عند الحدود المصرية.