رفض 140 ألف طن قمح مخلوط بالمستورد خلال حملات رقابية يومية هذا الموسم

موسم القمح الجديد 2023، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفض 141 ألف طن قمح من بعض المزارعين لخلطه بقمح مستورد وأقماح مخزنة من الموسم الماضي.

وتستهدف الوزارة استلام ما يقرب من 4 ملايين طن قمح محلي خاصة بعد رفع أسعار التوريد إلي 1500 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5، أما درجة نقاوة 23 بقيمة 1475 جنيه، ودرجة نقاوة 22.5 سعرة 1450 جنيه للأردب الواحد.

.

حملات رقابية لضبط موسم القمح

وتقوم مديريات التموين بشن حملات يومية مكبرة ومكثفة بالتعاون مع مباحث التموين لضبط أي أقماح محلية تستخدم فى صناعة الأعلاف أو بالمزارع السمكية أو أي أغراض غير المصرح به.

-إعلانات-

وأضاف أنه تم وضع خطوط عريضة لتلك الحملات بالإدارات الفرعية لها تنفيذا لتوجيهات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتسيير تلك الحملات.

موسم حصاد القمح

واستلمت وزارة التموين خلال موسم حصاد القمح المحلي نحو 2.6 مليون طن حتى الأن ، والذي يستمر إلى النصف الثاني من شهر يونيو.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك 420 نقطة تجميع على مستوي الجمهورية تستقبل المحصول المحلي من المزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتوفير كافة الإجراءات اللازمة لضمان عمليات التوريد والتسهيل على المزارعين، كما تم التنسيق مع وزارة المالية على سرعة صرف وسداد المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد.

حظر نقل القمح المحلي خلال الموسم الجاري من محافظة إلي أخري

وحظرت وزارة التموين نقل القمح المحلي خلال الموسم الجاري من محافظة إلي أخري إلا بموافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها، كما حذرت أصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتهما من حيازة القمح المحلي أو استخدامه كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن المشروع القومي للصوامع من أهم المشروعات ويعتبر جزءا أساسيا من البنية الأساسية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي، نتج عنه زيادة حجم التخزين من 1.2 مليون طن تخزين صوامع في 2014 ليصبح اليوم 3.5 مليون طن تخزين، مشيرا إلى أن هذه الصوامع بجانب قيامها بدورها في الحفاظ على الاقماح طوال العام بجودة عالية، فهي توفر أيضا نحو 10 إلى 15 % كان يتم فقدهم في الشون والتخزين المكشوف، لافتا إلى أن إجمالي تكلفة المشروع القومي للصوامع حتى الآن 7.7 مليار جنيه وهو مشروع اقتصادي، مؤكدا أن هناك تخطيطا لاستكمال المشروع القومي للصوامع باضافة 1.2 مليون طن تخزين.