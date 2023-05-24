الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 25-5-2023 في مصر

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس حيث يسود طقس معتدل صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.


توقعات حالة الطقس

كما توقعت أن يسود  طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية. 

-إعلانات-

حالة الطقس غدا الخميس 25-5-2023 فى الدقهلية

حالة الطقس غدا الأربعاء 25-5-2023 في الإسماعيلية

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 22 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: الصغرى 21 والعظمى 33

6 أكتوبر: الصغرى  21 والعظمى 34

بنها: الصغرى 21 والعظمى  33

الإسكندرية: الصغرى 18 والعظمى 28

العلمين الجديدة: الصغرى 18 والعظمى 27

مطروح: الصغرى 17 والعظمى 26

سيوة: الصغرى 17   والعظمى 34

كاترين الصغرى 13 والعظمى 31

بورسعيد الصغرى 18 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 22 والعظمى 33

الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى  33

السويس: الصغرى 20 والعظمى 33

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 34

الغردقة الصغرى 25 والعظمى 36

الفيوم: الصغرى 22 والعظمى 34

بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 36

المنيا: الصغرى 21 والعظمى 38

أسيوط الصغرى 22 والعظمى 39

سوهاج الصغرى  23 والعظمى 39

الأقصر الصغرى 27  والعظمى 41

أسوان: الصغرى 27 والعظمى 42

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة غدا

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق غدًا

كل ما تريد معرفته عن رياح الخماسين، تستمر 50 يومًا

حالة الطقس غدا الخميس 25-5-2023 فى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 24-5-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء 24-5-2023 فى مصر

السبت أكثر حرارة.. تحذير من ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 24-5-2023 فى مصر

الأكثر قراءة

ساويرس ينتقد فرض رسوم على المصريين حال مغادرتهم البلاد: قرار غبي ومفيش دولة بتعمل كدا

دا خسارة فيك حتى السلام، تامر حسني يثير الجدل برسالة غامضة بعد أزمة بسمة بوسيل وهالة عمر

بعد هروب بغدودة.. رسالة عاجلة من إيهاب عبد الرحمن بطل مصر لألعاب القوى

أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق

بـ 4 صور وكلمات مؤثرة.. محمد صلاح يودع رباعي ليفربول بعد مغادرة أنفيلد

بعد تدخل السيسي، والد أحمد بغدودة يوجه رسالة لابنه على الهواء (فيديو)

هالاند يواصل اصطياد أساطير البريميرليج، تييري هنري أبرز الضحايا

ضبط سيارة محملة بـ 5 أطنان قمح محلي قبل تهريبه بالعياط (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مجرة تبعد 25 مليون سنة ضوئية

محتال صيني ينجح في سرقة 600 ألف دولار بالذكاء الاصطناعي

أعلى مسؤول طبي أمريكي يحذر: وسائل التواصل تضر الصحة النفسية للشباب

سلاحف تتسبب في تغريم مطعم 375 ألف يورو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-5-2023

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

آخر تحديث لأسعار النحاس اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بسبب "نكتة" خسر كل حاجة ورصيده في البنك انخفض من 200 ألف لـ 2 جنيه.. جوانب من حياة إسماعيل يس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية