أخبار الفن.. أول تعليق من هالة عمر بعد هجوم طليقة تامر حسني عليها.. وصبري عبد المنعم يكشف تفاصيل تعرضه للنصب

نشر قسم الفن بجريدة فيتو عددا من أهم الأخبار على الساحة الفنية، أبرزها:

تحدّث الفنان صبري عبد المنعم من جديد عن عملية النصب التي تعرض لها من قبل صديقه، التي كبدته قرابة مليوني جنيه، مبينًا أن حزنه ليس على الأموال فقط ولكن على خيانة الصديق الذي وصفه بـ"عشرة العمر".

كشفت هالة عمر مدير السوشيال ميديا للفنان تامر حسني، عن مدى علاقتها بنجم الجيل، وذلك بعد تصدرها مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب هجوم بسمة بوسيل طليقة الفنان عليها في ليلة زفافها.

ونشرت الفنانة زينة علي موقع “إنستجرام” مقطع فيديو لهالة عمر وهي تتحدث عن علاقتها بنجم الجيل تامر حسني خلال حفل زفافها قائلة: “تامر حسني أبويا ومفيش كلام يقدر يوفي أي كلمة عاوزة أقولها والسنة اللي

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كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل أحمد زكي، لافتة: "كان مريض في المستشفى اللي جنبنا في الشيخ زايد وكان بيجي بلبس المستشفى لحد عندنا البيت ويجي ماشي علشان يشوف محفوظ عبد الرحمن عمل إيه وبيلح عليه علشان يعمل فيلم حليم".

كشف الفنان صبري عبد المنعم عن قصة محاربته لمرض السرطان عدة سنوات قائلا: “بداية القصة هي أني شعرت بآلام في ذراعي واكتشفت أنه المرض الخبيث واضطر الطبيب لإزالة جزء علوي من ذراعي”.

كشفت نقابة المهن الموسيقية عن موقف ويجز من إحياء الحفلات الغنائية في مصر مجددا بعد غياب، حيث إنه يستعد لإحياء حفل غنائي في شهر يوليو المقبل في التجمع الخامس، وذلك بعد حفله الأخير الذي أحياه في شهر نوفمبر الماضي.

نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع الصور الشهير انستجرام، صورة برفقة رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وذلك من حفل عيد ميلاد الفنان محمد رمضان، الذي أقيم أمس الثلاثاء بأحد الأماكن العامة.

أكد الشاعر السماح عبد الله عضو مجلس أمناء بيت الشعر العربي أن تقدم أعضاء المجلس باستقالة جماعية لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني يعود لعدة أسباب.