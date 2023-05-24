سميرة عبد العزيز تكشف اللحظات الأخيرة في حياة أحمد زكي (فيديو)

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل أحمد زكي، لافتة: "كان مريض في المستشفى اللي جنبنا في الشيخ زايد وكان بيجي بلبس المستشفى لحد عندنا البيت ويجي ماشي علشان يشوف محفوظ عبد الرحمن عمل إيه وبيلح عليه علشان يعمل فيلم حليم".

رغبة أحمد زكي في فيلم حليم

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات" الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة بقناة "النهار": "أحمد زكي كان بيقدس شغله، وكان هيتجنن على دور فيلم حليم".



آخر أيام أحمد زكي

ولفتت: "أحمد زكي خسر وزن ومكنش بياكل علشان دور فيلم حليم، في وقت كان بيتعالج في المستشفى، ومحفوظ عبد الرحمن أشفق عليه من رغبته الشديد وقال له والله هاعمله علشانك، بس وقت الفيلم كان بيعاني ويجيله غيبوبة في المستشفى".



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رد فعل محفوظ عبد الرحمن بعد وفاة أحمد زكي

وأكملت:"أحمد زكي كان دايما معانا ولما توفى، محفوظ عبد الرحمن اتألم جدا وقال مصر خسرت ممثل عبقري لإنه كان عرقريا في تقمص الشخصيات".



شخصيات أحمد زكي

وتتعدد الشخصيات التي قدمها النمر الأسود على امتداد مشواره الفني الثري والطويل، ومن أبرز هذه الشخصيات:

أحمد سبع الليل

قدم الفنان الراحل أحمد زكي شخصية أحمد سبع الليل في فيلم البريء، وهي من أبرز الشخصيات التي قدمها الراحل في تاريخه الفني السينمائي.

وأحمد سبع الليل شاب فقير، لم يتمكن من تلقي تعليمه بسبب ظروف معيشته القاسية، يتعاطف معه حسين وهدان الشاب الجامعي المثقف، ويعلمه المبادئ الوطنية، ويشجعه على الالتحاق بالقوات المسلحة، ثم يُحول إلي حراسة المعتقلات.

هناك يتم غسل مخه وإيهامه أن كل من في المعتقل هم أعداء الوطن الذين يحاربون تقدم البلد، ويتم تعليمه الطاعة العمياء، يتم القبض على حسين وهدان مع مجموعة من الطلاب اليساريين ويحوّلوا إلى نفس المعتقل الذي يخدم به سبع الليل، يلتقي الصديقان في لحظة فارقة تنكشف فيها الحقيقة للمجند المُغيّب، فيرفض تعذيب صديقه، يتم حبس الاثنين معا، يكشف حسين وهدان الحقيقة كاملة لسبع الليل الذي يثور بعدها ندما على ما فعل بالأبرياء، يتم قتل حسين بالأفاعي السامة، فيقرر سبع الليل الانتقام.

فيلم البرئ إنتاج عام 1986 ومن إخراج عاطف الطيب وتأليف وحيد حامد، وبطولة أحمد زكي ومحمود عبدالعزيز وممدوح عبدالعليم وإلهام شاهين وجميل راتب.



عبد السميع

شخصية البواب عبد السميع من أبرز الشخصيات التي قدمها زكي، وعبد السميع رجل ينزح إلى القاهرة برفقة زوجته وأولاده للبحث عن لقمة العيش، فيعمل بوابًا بإحدى العمارات، وبذكائه يتمكن من العمل سمسارا بجانب مهنة البواب حتى نجح في تحقيق نسبة ليست بقليلة من الأموال وتتوالى الأحداث بين جشعه ووقوعه بين أيدي اللعوب (إلهام) التي تسعى للاستيلاء على أمواله عقب طلاقها من زوجها.



عبده

قدم أحمد زكي شخصية عبده في فيلم الراقصة والطبال، ويجسد شخصية الطبال الذي يعمل مع الراقصة التي الشابة مباهج في أحد الموالد والتي تعيش مع أختها زوجة صابر ويتفق أن يدربها ويحولها إلى راقصة مشهورة كي ترقص على إيقاعه البالغ المهارة، توافق مباهج على شروط الطبال ومنها أن تدفع له مبلغ عشرة الآف جنيه في حالة انفصالها عنه فنيًا تسير مباهج في طريق الشهرة حتى تصبح من أشهر الراقصات بينما ينحدر الحال بعبده.



مستطاع العزي

قدم أحمد زكي في فيلم البيضة والحجر شخصية مستطاع العزي الذي يعمل مدرس فلسفة، ويقوم باستئجار غرفة فوق السطوح بحي شعبي، ويتم طرده من عمله بسبب اتهامه بالقيام بنشاطات سياسية مما اضطره لإحتراف مهنة الدجل والشعوذة مستغلًا في ذلك ذكاءه العقلي وجهل المجتمع حتى أصبح رجلًا معروفًا وثريًا من خلال نصبه على كثير من الناس.



هشام أبو الوفا

في فيلم زوجة رجل مهم، قدم أحمد زكي شخصية هشام أبو الوفا الذي يعمل ضابط في المباحث والذي يتصف بأنه غير سوي ومتسلط ويستغل سلطته كضابط شرطة بكل شكلٍ من الأشكال، ويرصد الفيلم من خلال حياة هشام وزوجته كثيرًا من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



المحامي مصطفى خلف

قدم الفنان الراحل أحمد زكي شخصية المحامي مصطفى خلف في فيلم ضد الحكومة، وهو شخص يتجه إلى المحاماة بعد فصله من النيابة العامة لسوء سلوكه، ويتخصص في الدفاع عن المشبوهين والخارجين عن القانون مستغلًا براعته في الإلمام بثغرات القانون، يبرز نشاطه في قضايا التعويضات مستغلًا أوجاع البشر في الكسب المادي، إلى أن يجد ابنه الوحيد ضحية حادث سير، فتنقلب الأمور.



جمال عبد الناصر

ناصر ٥٦ وشخصية جمال عبد الناصر التي جسدها أحمد زكي من الشخصيات التي لا تُنسى للنمر الأسود، ويستعرض الفيلم فترة من أهم وأخطر فترات حكم عبدالناصر تلك التي شهدت تأميم قناة السويس في عام 1956. ويستعرض الفيلم علاقة عبدالناصر بمجلس قيادة الثورة والوزراء ومكتبه كذلك الجانب الشخصي مع زوجته وأولاده ووالده.



حليم

تعتبر شخصية حليم الذي جسدها الفنان الراحل أحمد زكي من أبرز الشخصيات التي قدمها أحمد زكي في مشواره الفني ويعد هذا الفيلم هو آخر أعماله الفنية، ويتناول الفيلم قصة حياة أسطورة الغناء عبدالحليم حافظ في فترات مختلفة من حياته، متناولًا العديد من جوانب من حياته الخاصة والفنية والعاطفية منذ طفولته المبكرة.