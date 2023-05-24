صبري عبد المنعم: جالي كانسر في أجزاء في جسمي والفن شغلانة شريفة (فيديو)

كشف الفنان صبري عبد المنعم عن قصة محاربته لمرض السرطان عدة سنوات قائلا: “بداية القصة هي أني شعرت بآلام في ذراعي واكتشفت أنه المرض الخبيث واضطر الطبيب لإزالة جزء علوي من ذراعي”.

مرض صبري عبد المنعم

وأكد صبري عبد المنعم خلال لقائه مع “فيتو” أنه بعد مرور عام من إصابته بالمرض الخبيث أصاب أيضا في الرئة اليمنى وتم إزالتها هي الأخرى.

وأضاف: “وظليت أحارب المرض الخبيث بالكيماوي من عام 2001 إلى عام 2006 حتى تعافيت وأنا مررت باختبارات كثيرة للغاية علي مدار حياتي”.

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حقيقية تفكير صبري عبد المنعم في الاعتزال

كما تحدث الفنان صبري عبد المنعم عن مسألة تفكيره في اعتزال الفن، مؤكدا أنه يحب عمله كثيرا منذ الصغر ولا يفكر في الاعتزال مطلقا.

وأضاف “عبد المنعم": "وأنا لم أظلم فنيا وهي مجرد ظروف مشيرا:" هتظلم أزاي وأنا بشتغل إلى اليوم" هل الناس شافتني عملت عمل وحش" ومش بفكر اعتزل وهعتزل ليه الفن شيء شريف".

وتحدّث الفنان صبري عبد المنعم من جديد عن عملية النصب التي تعرض لها من قبل صديقه، والتي كبدته قرابة مليوني جنيه، مبينًا أن حزنه ليس على الأموال فقط ولكن على خيانة الصديق الذي وصفه بـ"عشرة العمر".

أعرفه من 15 سنة

“ربنا حطني في اختبار جديد زي الاختبارات اللي مرت عليا في حياتي في المرض والظروف والشغل”، بهذه الكلمات وصف صبري عبد المنعم حاله خلال حديثه مع فيتو، مسلما أمره لله.

وعن علاقته بصديقه النصاب، قال: “أعرفه من 15 عامًا وهو ينتمي إلى الوسط الفني إلى حد ما، وكان حريصًا دائما على السؤال عن صحتي من وقت لآخر وكنا نسأل علي بعضنا المناسبات”.

عقار المقطم تحويشة عمري

واصل صبري عبد المنعم حديثه: “أنا أملك عقارًا في منطقة المقطم هو تحويشة عمري، اشتريته بعد 50 عامًا من عملي في مجال الفن منذ عام 1971”، لافتا إلى أنه قرر بيعه ليترك شيئًا يساعد أولاده على ظروف الحياة.

صديقي أقنعني ببيع العقار أثناء فترة مرضي

استطرد صبري عبد المنعم في حكايته، موضحا أن صديقه استغل فترة مرضه، وكالصياد الماهر رمى شباكه، ليحصد ثمرة وتحويشة عمره، قائلًا: أبلغني بأنه وجد شركة خارج مصر لتشتري مني العقار الذي أملكه، ولكني خلال هذا الوقت تعرضت لأزمة صحية وتم نقلي إلى المستشفى وأثناء فترة مرضي أقنعني ببيع العقار لهذه الشركة".

وتابع: “جاب لي العقد وكان عقد سمسرة علشان كان في أطراف في الموضوع نائبين عن الشركة خارج مصر، وذهبنا الشهر العقاري من أجل عمل توكيل البيع، وبعد مرور 45 يومًا ذهبت إلي البنك من أجل صرف الشيك الذي حصلت عليه بعد عمل توكيل البيع في الشهر العقاري”.

المفاجأة…

المفاجأة كانت هنا، حيث أبلغه البنك بأن الشيك ليس صحيحًا، مضيفًا: البنك أبلغني أن هناك مشكلة في صرف الشيك قالولي أرجع للتوكيل اللي معاك، وهنا اكتشفت عملية النصب، لأنهم استغلوا فترة مرضي وكتبوا اسم سيدة في توكيل البيع بدلًا من اسم الشركة، ثم بعدها اتجهت للجهات المختصة وحررت محضرًا".

“أنا رجل مسالم ولم أشكّ يوما فيه، أنا مسلمها لربنا”، بهذه الكلمات يختتم الفنان صبري عبد المنعم حديثه معنا، متحسرًا على حاله، ومتسائلًا: “هو حرام البني آدم يعيش مسالم”.