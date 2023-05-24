الخميس 25 مايو 2023
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ثقافة وفنون

السماح عبد الله يكشف سبب استقالة مجلس أمناء بيت الشعر

الشاعر السماح عبد
الشاعر السماح عبد الله، فيتو

أكد الشاعر السماح عبد الله عضو مجلس أمناء بيت الشعر العربي أن تقدم أعضاء المجلس باستقالة جماعية لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني يعود لعدة أسباب. 

 

اختيار مدير جديد لبيت الشعر 

وقال السماح عبد الله في تصريح خاص ل "فيتو": "السيد رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية قام باختيار مدير جديد لبيت الشعر دون الرجوع لمجلس الأمناء، وما جرى عليه العرف أن مجلس الأمناء هو من يختار مدير بيت الشعر بعد خلو المنصب.. وهو ما حدث مؤخرا بعد خروجي على المعاش وخلو منصب مدير بيت الشعر". 

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وأضاف: "كان من المفترض أن نجتمع ونختار مديرا جديدا لبيت الشعر لكن فوجئنا بالاختيار دون الرجوع إلينا".

 

مهمة مدير بيت الشعر 

وأوضح عن مهمة مدير بيت الشعر قائلا: " مهمة مدير بيت الشعر هو تنفيذ البرنامج الذي يضعه مجلس الأمناء، لكن مع المدير الجديد للبيت سامح محجوب لم يتم تنفيذ ما وضعه مجلس الأمناء من برنامج للأمسيات والندوات في شهر رمضان الماضي.. وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه". 

 

وعن الاستقالة تابع السماح عبد الله: "لا نتوقع شيئا لكن نحن كمجلس أمناء حاولنا أن نقول للجمهور إننا لا نتحمل ما يقدم في بيت الشعر حاليا وخروجه عن المنهج المعتاد لما يقدمه"، وذلك على حد وصفه.

 

استقالة مجلس أمناء بيت الشعر  

وسادت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بعد منشور الشاعر السماح عبد الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والذي أعلن فيه استقالة مجلس أمناء بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة، وتقديمهم استقالة جماعية إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

 

وكتب الشاعر السماح عبد الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "تحت عنوان استقالة تقدم مجلس أمناء بيت الشعر.. مركز إبداع الست وسيلة صباح اليوم باستقالة إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة". 

 

رد أحمد عبد المعطي حجازي رئيس بيت الشعر 

فيما أكد الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي رئيس بيت الشعر في تصريح خاص لـ "فيتو" إنه لم يتقدم باستقالته من مجلس أمناء بيت الشعر ولا يعلم سبب منشور الاستقالة قائلا: "أنا رئيس بيت الشعر ولا أتدخل فى الأمور التى ليس لها علاقة بالشعر فكل ذلك أمور إدارية".

 

بيت الشعر العربي 

وتحول بيت الست وسيلة إلى بيت الشعر بقرار من الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة، الذى قام بتخصيص هذا المنزل ليكون مقرًا "لبيت الشعر العربى"، ضمن مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية.

 

فعاليات بيت الشعر العربي 

ويقدم بيت الشعر فعاليات ثقافية وأدبية، وقد قام الصندوق بتزويد البيت بكافة التجهيزات اللازمة والتى تكفل له أداء رسالته الإبداعية لخدمة الشعر العربى والأدب عمومًا.

استقالة مجلس أمناء بيت الشعر تثير الجدل.. وأحمد عبد المعطي حجازي يرد

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