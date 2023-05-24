الخميس 25 مايو 2023
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ثقافة وفنون

هالة صدقي تنشر صورة برفقة المهندس نجيب ساويرس: أجدع صعيدي

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع الصور الشهير انستجرام، صورة برفقة رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وذلك من حفل عيد ميلاد الفنان محمد رمضان، الذي أقيم أمس الثلاثاء بأحد الأماكن العامة.

وعلقت قائلة: "الصعايدة لما يتجمعوا، أجدع صعيدي المهندس نجيب ساويرس، صورة مشرفة لرجال الأعمال في مصر".

واحتفل الفنان محمد رمضان مع متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعيد ميلاده الـ35، حيث نشر مقطع فيديو من إحيائه حفلًا في أمريكا مؤخرا. 

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عيد ميلاد محمد رمضان

ونشر محمد رمضان الفيديو وعلق عليه قائلا: “الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما سيأتي، النهاردة عيد ميلادي، بس في أمريكا احتفلوا قبلنا كالعادة فرق التوقيت”،  قائلًا: "أحلى عيد ميلاد وسط عيلتي".

كما نشر في وقت سابق الثلاثاء عبر حسابه الشخصي على موقع الصور "إنستجرام"، فيديو يظهر العاملين بالفندق يحتفلون به ويحملون تورتة مليئة بالذهب والدولارات.

جعفر العمدة

وشارك الفنان محمد رمضان مؤخرا في موسم دراما رمضان الماضي 2023 من خلال مسلسل “جعفر العمدة”. 

المسلسل من إخراج وتأليف محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية جعفر الذي يعيش في منطقة السيدة زينب الشعبية بالقاهرة مع زوجاته الأربع.. يتعرض البطل لخطف طفله‭‭ ‬‬‬الرضيع قبل 19 عاما ويتابع المشاهدون رحلته في البحث عن ابنه وتعامله مع المكائد التي يدبرها له بعض المقربين منه.

وشارك محمد رمضان في بطولة المسلسل مجموعة الفنانات أبرزهن زينة ومي كساب ومنة فضالي وإيمان العاصي اللاتي قمن بأدوار زوجات جعفر، وهالة صدقي التي قامت بدور والدته صافيه.

 

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هالة صدقي نجيب ساويرس محمد رمضان

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