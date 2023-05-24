نقابة المهن الموسيقية تكشف موقف ويجز للعودة لإحياء الحفلات الغنائية في مصر

كشفت نقابة المهن الموسيقية عن موقف ويجز من إحياء الحفلات الغنائية في مصر مجددا بعد غياب، حيث إنه يستعد لإحياء حفل غنائي في شهر يوليو المقبل في التجمع الخامس، وذلك بعد حفله الأخير الذي أحياه في شهر نوفمبر الماضي.

موقف ويجز من إحياء الحفلات الغنائية في مصر

وقال الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لـ"فيتو": لم يصدر له تصريح ولن يسمح له بالغناء دون تصريح اليوم الواحد.

وأضاف: “وبعد توقيعه على الإقرار مثل بقية مغني الراب والأداء الصوتي”.

-إعلانات-

وفي وقت سابق رد عاصم تاج مدير أعمال ويجز على تصريحات عمرو مصطفى التي قال فيها:" ويجز بيشتري الموسيقى جاهزة بـ 100 دولار" وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أجمد 7” الذي تقدمه الإعلامية جيهان عبدالله.

وقال “عاصم" في تصريح خاص لـ"فيتو": كلام عمرو مصطفي غير صحيح مطلقا. ويجز يتعاون مع عدد كبير من الملحنين والموزعين المحترفين في أغانيه التي يقدمها للجمهور.

وأضاف: وفرضا لو فيه مزيكا عجبته واشتراها من علي النت دي حاجة مش عيب ولكن ده ما بيحصلش لأن ويجز المزيكا بتاعته معينة عشان كدا بيتعاون مع ملحنين وموزعين محترفين.

قال مطرب الراب ويجز: انا بسمع كل حاجة وبحب أسمع كل الأغاني القديمة وكل أغنية عجباني أحب اسمعها، وبحب إيهاب توفيق وهشام عباس، وكل أغاني الثمانينات والتسعينات، وأغنية عودة جميلة مليانة إحساس وينفع اسمعها لأي حد من أي جنسية، من وأنا طفل بحب المزيكا أو أي آلة بتعمل صوت.

أسلوب حياة ويجز

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": أسلوب حياتي كل شوية بيتغير بس مؤخرا بقيت أحب أصحى بدري وأفطر واتمرن شوية، وبعد كده أشوف لو فيه حفلة أو بروفة أو أغنية تتسجل، بس بشكل عام مش بتتشاف في حتة إلا بشتغل أو بكون مع أصحابي أو بسوق موتوسيكلات في الصحراء بعيد عن الزحمة وعوادم السيارات.



كيفية كتابة ويجز أغانيه

ولفت ويجز:"أنا اللى بكتب أغانيا وبقعد كذا مرة أشوفها علشان احفظها، وبكتب اي جملة حلوة عجباني لحد لما احطلها قافية، بس بكتب الأغنية علي وقت طويل وممكن اكتب فيها كام سطر واكملها بعد شهرين، وفي أغاني مشتتة بتوصف حالي، وفي النهاية الاغاني كلها ترفيهية، انا مش بفكر لخمس سنين قدام ولكن بفكر في اللى اقدر اقدمه، بقول للجمهور لا تحكم علي الكتاب من غلافه ولو مش عاجبك الجديد ارجع واسمع القديم، ولو أغنية مش عجباك علشان مودها مش عاجبك شوف غيرها".