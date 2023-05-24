الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

نقابة المهن الموسيقية تكشف موقف ويجز للعودة لإحياء الحفلات الغنائية في مصر

ويجز، فيتو
ويجز، فيتو

كشفت نقابة المهن الموسيقية عن موقف ويجز  من إحياء الحفلات الغنائية  في مصر مجددا بعد غياب، حيث إنه يستعد لإحياء حفل غنائي في شهر يوليو المقبل  في التجمع الخامس، وذلك بعد حفله الأخير الذي أحياه في شهر نوفمبر الماضي.

موقف ويجز من إحياء الحفلات الغنائية في مصر

وقال الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لـ"فيتو": لم يصدر له تصريح ولن يسمح له بالغناء دون تصريح اليوم الواحد.

وأضاف: “وبعد توقيعه على الإقرار مثل بقية مغني الراب والأداء الصوتي”.

-إعلانات-

وفي وقت سابق رد عاصم تاج مدير أعمال ويجز على تصريحات عمرو مصطفى التي قال فيها:" ويجز بيشتري الموسيقى جاهزة بـ 100 دولار" وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أجمد 7” الذي تقدمه الإعلامية جيهان عبدالله.

وقال “عاصم" في تصريح خاص لـ"فيتو": كلام عمرو مصطفي غير صحيح مطلقا. ويجز يتعاون مع عدد كبير من الملحنين والموزعين المحترفين في أغانيه التي يقدمها للجمهور.

 وأضاف: وفرضا لو فيه مزيكا عجبته واشتراها من علي النت دي حاجة مش عيب ولكن ده ما بيحصلش لأن ويجز المزيكا بتاعته معينة عشان كدا بيتعاون مع ملحنين وموزعين محترفين.

قال مطرب الراب ويجز: انا بسمع كل حاجة وبحب أسمع كل الأغاني القديمة وكل أغنية عجباني أحب اسمعها، وبحب إيهاب توفيق وهشام عباس، وكل أغاني الثمانينات والتسعينات، وأغنية عودة جميلة مليانة إحساس وينفع اسمعها لأي حد من أي جنسية، من وأنا طفل بحب المزيكا أو أي آلة بتعمل صوت.

أسلوب حياة ويجز

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": أسلوب حياتي كل شوية بيتغير بس مؤخرا بقيت أحب أصحى بدري وأفطر واتمرن شوية، وبعد كده أشوف لو فيه حفلة أو بروفة أو أغنية تتسجل، بس بشكل عام مش بتتشاف في حتة إلا بشتغل أو بكون مع أصحابي أو بسوق موتوسيكلات في الصحراء بعيد عن الزحمة وعوادم السيارات.
 

كيفية كتابة ويجز أغانيه

ولفت ويجز:"أنا اللى بكتب أغانيا وبقعد كذا مرة أشوفها علشان احفظها، وبكتب اي جملة حلوة عجباني لحد لما احطلها قافية، بس بكتب الأغنية علي وقت طويل وممكن اكتب فيها كام سطر واكملها بعد شهرين، وفي أغاني مشتتة بتوصف حالي، وفي النهاية الاغاني كلها ترفيهية، انا مش بفكر لخمس سنين قدام ولكن بفكر في اللى اقدر اقدمه، بقول للجمهور لا تحكم علي الكتاب من غلافه ولو مش عاجبك الجديد ارجع واسمع القديم، ولو أغنية مش عجباك علشان مودها مش عاجبك شوف غيرها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ويجز الفنان ويجز المطرب ويجز نقابة المهن الموسيقية اخبار الفن

مواد متعلقة

شيرين عبد الوهاب: لو سهرانة في مكان هسمع ويجز مش أم كلثوم (فيديو)

التفاصيل الكاملة لمعركة ويجز وعمرو مصطفى، وهجوم الملحن على المطرب

الأكثر قراءة

ساويرس ينتقد فرض رسوم على المصريين حال مغادرتهم البلاد: قرار غبي ومفيش دولة بتعمل كدا

دا خسارة فيك حتى السلام، تامر حسني يثير الجدل برسالة غامضة بعد أزمة بسمة بوسيل وهالة عمر

بعد هروب بغدودة.. رسالة عاجلة من إيهاب عبد الرحمن بطل مصر لألعاب القوى

أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق

بـ 4 صور وكلمات مؤثرة.. محمد صلاح يودع رباعي ليفربول بعد مغادرة أنفيلد

بعد تدخل السيسي، والد أحمد بغدودة يوجه رسالة لابنه على الهواء (فيديو)

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق تسبب في مصرع وإصابة 3 أشخاص

هالاند يواصل اصطياد أساطير البريميرليج، تييري هنري أبرز الضحايا

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مجرة تبعد 25 مليون سنة ضوئية

محتال صيني ينجح في سرقة 600 ألف دولار بالذكاء الاصطناعي

أعلى مسؤول طبي أمريكي يحذر: وسائل التواصل تضر الصحة النفسية للشباب

سلاحف تتسبب في تغريم مطعم 375 ألف يورو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-5-2023

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

آخر تحديث لأسعار النحاس اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بسبب "نكتة" خسر كل حاجة ورصيده في البنك انخفض من 200 ألف لـ 2 جنيه.. جوانب من حياة إسماعيل يس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية