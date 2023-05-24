الخميس 25 مايو 2023
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خارج الحدود

الإمارات تدعو إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة مشكلتي الأمن الغذائي والمناخ

علم الإمارات، فيتو
علم الإمارات، فيتو

دعت وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، مريم بنت محمد المهيري، إلى تحرك عالمي سريع لمعالجة مشكلتي انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي.

جاء ذلك خلال مشاركة مريم المهيري في جلسات استضافها مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

تأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أكدت مريم المهيري، على "تفاقم تأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي، وضرورة تعزيز الامتثال للقوانين الدولية الإنسانية، ودور تغير المناخ كعامل مضاعف للتهديد".

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وقالت "المهيري" مخاطبةً مجلس الأمن الدولي: "من أهم أسباب استمرار معاناة المدنيين من انعدام الأمن الغذائي الناتج عن النزاع، هو عدم تطبيق القواعد المحددة بوضوح، فمن المهم أن نلتزم جميعًا بدعم القوانين الدولية الإنسانية".

وأضافت: "نخطط لاعتماد نهج قوي يستند إلى الحلول في العمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة لاحقًا هذا العام، وستركز أجندتنا للمؤتمر بشكل كبير على قضيتي أنظمة الغذاء والمياه، إدراكًا منّا لدورها المهم بتعزيز قدرة الدول الضعيفة والمتأثرة بالنزاعات على التعافي من الكوارث".


كما تطرقت إلى التزام الإمارات بترسيخ نهج شمولي خلال استضافة مؤتمر الأطراف COP28، مع التركيز على تعزيز أنظمة الغذاء والمياه في سياق التغير المناخي.

وشددت الوزيرة الإماراتية، على الدور الحاسم لمؤتمر الأطراف COP28 كفرصة لدمج النظم الغذائية مع سياسة التغير المناخي، وتشجيع الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية على تقديم التزامات ملموسة تجاه إحداث تغيير منهجي، مع تأكيدها أهمية العمل الجماعي.

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