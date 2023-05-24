الدوري المصري، بيراميدز يخطف فوزا صعبا من حرس الحدود بهدف (صور)

الدوري المصري، خطف فريق بيراميدز فوزا صعبا من حرس الحدود بهدف خلال لقاء الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الجولة ٢٢ من الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف الفوز لبيراميدز دودو الحباس في الدقيقة 90

أحداث المباراة

بدأت المباراة سريعة من جانب بيراميدز الذي فرض سيطرته في الدقائق الأولى على حرس الحدود.

وأطلق مصطفى فتحي تسديدة قوية في الدقيقة 19، ولكن تصدى لها حارس حرس الحدود وأخرجها لركلة ركنية.

وكاد أن يسجل فخري لاكاي الهدف الأول لبيراميدز، بعدما أطلق تسديدة صاروخية ولكن اصطدمت بأعلى العارضة وذهبت إلى خارج الملعب.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين بيراميدز وحرس الحدود.

وفي الدقيقة 57 احتسب حكم المباراة إبراهيم نور الدين ضربة جزاء لصالح بيراميدز بعد عرقلة كريم حافظ داخل منطقة الجزاء.

وفشل فخري لاكاي في تسجيل ضربة الجزاء بعدما تصدى لها محمد فوزي حارس حرس الحدود ببراعة، لتبقى النتيجة سلبية.

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ترتيب بيراميدز في جدول الدوري



وظل فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 55 بجدول ترتيب الدوري المصري، جمعها من 27 مباراة، حقق الانتصار 16 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا، بينما يحتل حرس الحدود المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

تشكيل بيراميدز بمواجهة حرس الحدود

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز.

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: هشام محمد - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - محمد حمدي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - دودو الجباس - عبدالله مجدي - فخر الدين بن يوسف

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز على حرس الحدود لمطاردة الأهلي على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري والانفراد بالمركز الثاني في ظل المنافسة مع فيوتشر.

وأدار مباراة وبيراميدز وحرس الحدود، الحكم إبراهيم نور الدين وعاونه محمود كثير ومحمد زكي (مساعدين)، وأحمد ناجي، حكمًا رابعًا ومحمد علاء هاشم حكم فيديو وهاني والعراقي مساعد حكم فيديو.

غيابات بيراميدز أمام حرس الحدود



وافتقد الفريق في مباراة اليوم جهود علي جبر، بسبب الإيقاف، رمضان صبحي، للإصابة بآلام في العضلة الضامة، محمود دونجا للإصابة بمزق في العضلة الضامة.

تعديل موعد مباراة الاتحاد وبيراميدز

أخطرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة نادي بيراميدز بتعديل موعد مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري والمؤجلة من الجولة ٢٧ من بطولة الدوري الممتاز.

وتقرر تعديل موعد اللقاء ليقام في السابعة من مساء الاثنين ٢٩ مايو على استاد الإسكندرية بدلا من إقامتها في السادسة من نفس اليوم.