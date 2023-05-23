الأربعاء 24 مايو 2023
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رياضة

الإنذار الثالث يحرم علي جبر من المشاركة مع بيراميدز أمام حرس الحدود

علي جبر، فيتو
علي جبر، فيتو

يغيب علي جبر مدافع فريق نادي بيراميدز عن مباراة حرس الحدود في المواجهة المقبلة للفريق من بطولة الدوري الممتاز.

ويحل حرس الحدود ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء غدا الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة ٢٢ من الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يفقد علي جبر في مواجهة الحدود

ويغيب علي جبر عن لقاء الحدود بسبب الإيقاف، عقب حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة باستاد المحلة.

تعديل موعد مباراة الاتحاد وبيراميدز

أخطرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة نادي بيراميدز بتعديل موعد مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري والمؤجلة من الجولة ٢٧ من بطولة الدوري الممتاز.

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وتقرر تعديل موعد اللقاء ليقام في السابعة من مساء الاثنين ٢٩ مايو على استاد الإسكندرية بدلا من إقامتها في السادسة من نفس اليوم.

ترتيب بيراميدز في جدول الدوري

وقفز فريق بيراميدز الي المركز الثاني برصيد 52 بجدول ترتيب الدوري المصري، جمعها من 26 مباراة، حقق الانتصار 15 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

 

بيراميدز يفوز على غزل المحلة 

 حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزا ثمينا على نظيره غزل المحلة، بهدفين دون رد من لقاء الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 29 لمسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد المحلة.

وبهذه النتيجة قفز بيراميدز للمركز الثاني برصيد 52 نقطة خلف الأهلي.


إسلام عيسى أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وغزل المحلة

اختير إسلام عيسى  لاعب نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وقدم اللاعب مباراة قوية للغاية وساعد في الفوز الذي رفع رصيد بيراميدز إلى 52 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

بيراميدز

ترتيب الدوري المصري، تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي. 

ويحل فريق أسوان ضيقا على البنك الأهلى ويصطدم فريق فاركو بنظيره فريق سموحة والأهلي يستضيف فريق إنبي.

 

وتعادل الزمالك مع الداخلية 1-1، والمقاولون مع طلائع الجيش 0-0 فيما حقق المصري الفوز على الاتحاد السكندري 2-1، أمس الإثنين ضمن مباريات الجولة الـ 29 لمسابقة الدوري الممتاز.

وانطلقت الجولة الـ 29 الأحد الماضي، وحقق بيراميدز الفوز علي غزل المحلة 2-0، والإسماعيلي على حرس الحدود 1-0.

 

ويتصدر النادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة ويليه  بيراميدز ثانيا برصيد 52 نقطة ثم فيوتشر ثالثا برصيد 51 نقطة والزمالك رابعا برصيد 47 نقطة علما بأن الأهلي لديه أكثر من مباراة مؤجلة.  

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

1- الأهلي 53  نقطة 
2-  بيراميدز 52 نقطة 
3- فيوتشر 51 نقطة
4-  الزمالك 47 نقطة 
5-المقاولون 41 نقطة 
6-  المصري البورسعيدي 40 نقطة  
7- الاتحاد السكندري 40 نقطة 
8-  فاركو  37 نقطة 
9-  إنبي 36 نقطة    
10- سموحة 35 نقطة 
11-  الإسماعيلي 32 نقطة    
12-  سيراميكا كليوباترا 31 نقطة
13- أسوان 31 نقطة
14-  غزل المحلة 31 نقطة  
15- البنك الأهلي 28 نقطة   
16- الداخلية 28 نقطة 
17- طلائع الجيش 26 نقطة
18- حرس الحدود 16 نقطة.

هاني سعيد: بيراميدز قدم كل شيء أمام غزل المحلة واستحق الفوز

إسلام عيسى أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وغزل المحلة (صور)

 

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