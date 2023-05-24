الدوري المصري، أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا بمواجهة فيوتشر

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن حلمي طولان، تشكيل الفريق لمواجهة فيوتشر في الجولة الـ٢٩ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا بمواجهة فيوتشر

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سيف تقا - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - إبراهيم ايولا - وايو كونستاتت

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الدوري المصري، وتنطلق صافرة مباراة فيوتشر ضد سيراميكا كليوباترا فى تمام التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد السلام.

ويسعى فيوتشر بقيادة على ماهر لتحقيق الفوز على سيراميكا للمنافسة على الوصافة مع بيراميدز، بعدما فقد فيوتشر المركز الثانى.

فيما يسعى سيراميكا في الظهور الأول للكابتن حلمى طولان، لحصد نقاط المباراة للتقدم في منطقة الأمان في جدول ترتيب الدوري المصري.

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ويمتلك سيراميكا 31 نقطة فيما يملك فيوتشر 51 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

حكام مباراة فيوتشر ضد سيراميكا

تولى المخضرم حلمي طولان مهمة المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، ليكون خلفا للمدرب التونسي معين الشعباني الذي رحل لتدريب الترجي.

حلمي طولان مديرا فنيا لسيراميكا



وأعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع الكابتن حلمي طولان، رئيسًا لجهاز الكرة، ومديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للكابتن معين الشعباني.

ويضم الجهاز المعاون الكابتن حلمي طولان، الكابتن مجدي علام مدربًا عامًا، والدكتور ممدوح المحمدي مدربًا عامًا، والكابتن أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.

حلمي طولان يحقق رقم قياسي في الدوري الممتاز



وبات حلمي طولان ثاني أكثر المدربين قيادة لفرق أندية في الدوري المصري الممتاز، حيث سبق وتولى تدريب 11 فريقا من قبل في الدوري المصري خلال 23 موسما، ارتفعت مع سيراميكا إلى 12 فريقا، وذلك منذ بداية عمله كمدير فني في موسم 1997-1998، عندما تولى تدريب منتخب مصر تحت 20 عاما، وبعد ذلك أصبح مدربا لفريق نادي الزمالك في موسم 1999-2000.

موعد مباراة فيوتشر وسيراميكا بالدوري الممتاز



ويلتقي فريق سيراميكا مع فيوتشر ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو الجاري، وتقام المباراة باستاد السلام في التاسعة والنصف مساء.

وتعادل سيراميكا مع غزل المحلة سلبيًّا في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري.

ويستعيد فريق سيراميكا جهود المدافع التونسي سيف تقا عقب انتهاء إيقافه بسبب الحصول على ثلاثة إنذارات.