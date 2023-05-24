بيراميدز يسعى لعبور الحدود ومطاردة الأهلي على قمة الدوري

الدوري المصري، يحل حرس الحدود ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة ٢٢ من الدوري المصري الممتاز.

ويسعي بيراميدز لتحقيق الفوز علي حرس الحدود لمطاردة الأهلي علي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري والانفراد بالمركز الثاني في ظل المنافسة مع فيوتشر.

ترتيب بيراميدز في جدول الدوري



ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 52 بجدول ترتيب الدوري المصري، جمعها من 26 مباراة، حقق الانتصار 15 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا، بينما يحتل حرس الحدود المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، حكام مباراة بيراميدز وحرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام مباراة وبيراميدز وحرس الحدود، والمؤجلة من الجولة 22، إلى الحكم إبراهيم نور الدين ويعاونه محمود كثير ومحمد ذكي (مساعدين)، وأحمد ناجي، حكمًا رابعًا ومحمد علاء هاشم حكم فيديو وهاني والعراقي مساعد حكم فيديو.

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وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة مباراة حرس الحدود، في الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي -عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

غيابات بيراميدز أمام حرس الحدود



ويفتقد الفريق في المباراة لجهود علي جبر، بسبب الإيقاف، رمضان صبحي، للإصابة بآلام في العضلة الضامة، محمود دونجا للإصابة بمزق في العضلة الضامة.

تعديل موعد مباراة الاتحاد وبيراميدز

أخطرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة نادي بيراميدز بتعديل موعد مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري والمؤجلة من الجولة ٢٧ من بطولة الدوري الممتاز.

وتقرر تعديل موعد اللقاء ليقام في السابعة من مساء الاثنين ٢٩ مايو على استاد الإسكندرية بدلا من إقامتها في السادسة من نفس اليوم.





بيراميدز يفوز على غزل المحلة



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزا ثمينا على نظيره غزل المحلة، بهدفين دون رد من لقاء الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 29 لمسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد المحلة.

وبهذه النتيجة قفز بيراميدز للمركز الثاني برصيد 52 نقطة خلف الأهلي.