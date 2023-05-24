الأربعاء 24 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بيراميدز يسعى لعبور الحدود ومطاردة الأهلي على قمة الدوري

بيراميدز،فيتو
بيراميدز،فيتو

الدوري المصري، يحل حرس الحدود ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة ٢٢ من الدوري المصري الممتاز.

 

ويسعي بيراميدز لتحقيق الفوز علي حرس الحدود لمطاردة الأهلي علي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري والانفراد بالمركز الثاني في ظل المنافسة مع فيوتشر.

ترتيب بيراميدز في جدول الدوري


ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 52 بجدول ترتيب الدوري المصري، جمعها من 26 مباراة، حقق الانتصار 15 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا، بينما يحتل حرس الحدود المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، حكام مباراة بيراميدز وحرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام مباراة وبيراميدز وحرس الحدود،  والمؤجلة من الجولة 22، إلى الحكم إبراهيم نور الدين ويعاونه محمود كثير ومحمد ذكي (مساعدين)، وأحمد ناجي، حكمًا رابعًا ومحمد علاء هاشم حكم فيديو وهاني والعراقي مساعد حكم فيديو.

-إعلانات-

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة مباراة حرس الحدود، في الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود 
وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي  -عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

 

غيابات بيراميدز أمام حرس الحدود 


ويفتقد الفريق في المباراة لجهود علي جبر، بسبب الإيقاف، رمضان صبحي، للإصابة بآلام في العضلة الضامة، محمود دونجا للإصابة بمزق في العضلة الضامة.

تعديل موعد مباراة الاتحاد وبيراميدز

أخطرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة نادي بيراميدز بتعديل موعد مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري والمؤجلة من الجولة ٢٧ من بطولة الدوري الممتاز.

وتقرر تعديل موعد اللقاء ليقام في السابعة من مساء الاثنين ٢٩ مايو على استاد الإسكندرية بدلا من إقامتها في السادسة من نفس اليوم.


 

 

بيراميدز يفوز على غزل المحلة 


حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزا ثمينا على نظيره غزل المحلة، بهدفين دون رد من لقاء الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 29 لمسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد المحلة.

وبهذه النتيجة قفز بيراميدز للمركز الثاني برصيد 52 نقطة خلف الأهلي.

استبعاد رمضان صبحى من قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود

الإنذار الثالث يحرم علي جبر من المشاركة مع بيراميدز أمام حرس الحدود

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 
 

الدوري المصري حرس الحدود بيراميدز الدورى المصرى الممتاز مباراة بيراميدز وحرس الحدود

مواد متعلقة

الدوري الممتاز، سيد عبد الحفيظ: حققنا فوزا مهما على إنبي

استبعاد رمضان صبحى من قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود

الإنذار الثالث يحرم علي جبر من المشاركة مع بيراميدز أمام حرس الحدود

معاذ الحناوي لاعب غزل المحلة يخضع لاختبار طبي بعد مباراة بيراميدز

الأكثر قراءة

من هي هالة عمر التي هاجمتها بسمة بوسيل في ليلة زفافها بسبب تامر حسني

تداول أسئلة وإجابات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالجيزة

أخبار مصر: توقع بارتفاع منتجات الألبان وقفزة بأسعار الدواجن، بسمة بوسيل تهاجم هالة عمر، وهذه شروط موسيماني لتدريب الزمالك

بسمة بوسيل تتصدر تويتر بعد هجومها على هالة عمر، ومتابعون: زعلانة على بيتها اللي اتخرب

مصر للطيران تعلن موعد وقف سفر حاملي تأشيرات الزيارة على رحلات الحج

الإسماعيلي يخشى مفاجآت كأس مصر أمام النجوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24-5-2023

عوامل الإصابة بمرض المياه البيضاء

Advertisements

منوعات

المزيد

تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية، رصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

إخلاء جزيرة أمريكية تحسبا لإعصار عملاق "ثلاثي التهديد"

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 24-5-2023

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أعجب بها الملك فاروق وباعت عفش بيتها ومدفنها والسادات أنقذها بمعاش 100 جنيه.. حكايات في حياة شكسبيرة الزمالك زينب صدقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية