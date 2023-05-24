هل يلحق النني بمباراة مصر وغينيا؟ مصدر بالمنتخب يجيب

منتخب مصر، يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خلال الأيام القليلة القادمة للإعلان عن أسماء اللاعبين المنضمين إلى معسكر الفراعنة المقبل، استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار "كوت ديفوار 2023".



الإصابات تضرب منتخب مصر

ويواجه منتخب مصر موجة من الإصابة خلال معسكر يونيو المقبل، بعد أن ضربت الإصابات عددا من لاعبيه الأساسيين خلال الأسابيع، سواء المحترفين في الخارج أو بعض اللاعبين المحليين.



وهناك ثلاثة لاعبين محترفين تأكد غيابهم بشكل رسمي عن صفوف منتخب مصر أمام غينيا، أبرزهم إمام عاشور لاعب ميتلاند الدانماركي وطارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي وأحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور التركي.

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موقف محمد النني من معسكر الفراعنة

من بين اللاعبين العائدين من الإصابة محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي الذي يغيب عن صفوف فريقه منذ عدة أشهر بسبب إجرائه جراحة في الركبة، حتى أن اللاعب غاب عن معسكر الفراعنة الأخير في شهر مارس الماضي، والذي تخلله مباراتي مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا.

وعلى الرغم من تعافي محمد النني من الإصابة منذ فترة فإنه لا يزال في مرحلة التأهيل، ولم يتمكن حتى الأن في المشاركة في تدريبات الجماعية، لذلك فإن موقفه من الانضمام إلى معسكر الفراعنة الشهر المقبل يكتنفه الغموض.

لذلك استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا على استدعاء اللاعب لمعسكر الفراعنة المقبل، وإخضاع اللاعب للفحص الطبي بمعرفة طبيب المنتخب محمد أبو العلا، لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات، واستمراره في المعسكر من عدمه.



موعد مباراة مصر وغينيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم-كاف - يوم ١٤ يونيو المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد غينيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.



موعد معسكر منتخب مصر

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو من الشهر المقبل، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وقال غرابة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: إن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يتابع أكثر من لاعب من المحترفين مزدوجي الجنسية للتواجد في المنتخب خلال الفترة المقبلة وهناك أكثر من 40 لاعبا تحت المنظار.

أضاف محمد غرابة أن لاعبي الأهلي سيتواجدون في معسكر شهر يونيو، عقب مشاركة النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ومتواجدين ضمن اختيارات روي فيتوريا.



منتخب مصر في الصدارة

فوز منتخب مصر على مضيفه منتخب مالاوي رفع رصيده إلى 9 نقاط، بالتساوي مع منتخب غينيا، ليتصدر قمة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن المنتخب الغيني.



ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الخامسة

1- مصر: 9 نقاط

2- غينيا: 9 نقاط

3- مالاوي: 3 نقاط

4- إثيوبيا: 3 نقاط

وسيكون منتخبا مصر وغينيا كل منهما في حاجة إلى نقطة واحدة في هذه المواجهة، لضمان تأهلهما معا إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا القادمة في كوت ديفوار، حيث سيرتفع رصيد كل منهما إلى 10 نقاط .