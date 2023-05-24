الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

هل يلحق النني بمباراة مصر وغينيا؟ مصدر بالمنتخب يجيب

محمد النني لاعب منتخب
محمد النني لاعب منتخب مصر وأرسنال الانجليزي، فيتو

منتخب مصر، يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خلال الأيام القليلة القادمة للإعلان عن أسماء اللاعبين المنضمين إلى معسكر الفراعنة المقبل، استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار "كوت ديفوار 2023".


الإصابات تضرب منتخب مصر

ويواجه منتخب مصر موجة من الإصابة خلال معسكر يونيو المقبل، بعد أن ضربت الإصابات عددا من لاعبيه الأساسيين خلال الأسابيع، سواء المحترفين في الخارج أو بعض اللاعبين المحليين.


وهناك ثلاثة لاعبين محترفين تأكد غيابهم بشكل رسمي عن صفوف منتخب مصر أمام غينيا، أبرزهم إمام عاشور لاعب ميتلاند الدانماركي وطارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي وأحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور التركي.  

-إعلانات-

موقف محمد النني من معسكر الفراعنة

من بين اللاعبين العائدين من الإصابة محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي الذي يغيب عن صفوف فريقه منذ عدة أشهر بسبب إجرائه جراحة في الركبة، حتى أن اللاعب غاب عن معسكر الفراعنة الأخير في شهر مارس الماضي، والذي تخلله مباراتي مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا.

وعلى الرغم من تعافي محمد النني من الإصابة منذ فترة فإنه لا يزال في مرحلة التأهيل، ولم يتمكن حتى الأن في المشاركة في تدريبات الجماعية، لذلك فإن موقفه من الانضمام إلى معسكر الفراعنة الشهر المقبل يكتنفه الغموض.

 لذلك استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا على استدعاء اللاعب لمعسكر الفراعنة المقبل، وإخضاع اللاعب للفحص الطبي بمعرفة طبيب المنتخب محمد أبو العلا، لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات، واستمراره في المعسكر من عدمه.


موعد مباراة مصر وغينيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم-كاف - يوم ١٤ يونيو المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار. 

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد غينيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.


موعد معسكر منتخب مصر

 وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو من الشهر المقبل، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وقال غرابة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: إن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يتابع أكثر من لاعب من المحترفين مزدوجي الجنسية للتواجد في المنتخب خلال الفترة المقبلة وهناك أكثر من 40 لاعبا تحت المنظار.

أضاف محمد غرابة أن لاعبي الأهلي سيتواجدون في معسكر شهر يونيو، عقب مشاركة النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ومتواجدين ضمن اختيارات روي فيتوريا.


منتخب مصر في الصدارة

فوز منتخب مصر على مضيفه منتخب مالاوي رفع رصيده إلى 9 نقاط، بالتساوي مع منتخب غينيا، ليتصدر قمة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن المنتخب الغيني.


ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الخامسة

1- مصر: 9 نقاط

2- غينيا: 9 نقاط

3- مالاوي: 3 نقاط

4- إثيوبيا: 3 نقاط 

وسيكون منتخبا مصر وغينيا كل منهما في حاجة إلى نقطة واحدة في هذه المواجهة، لضمان تأهلهما معا إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا القادمة في كوت ديفوار، حيث سيرتفع رصيد كل منهما إلى 10 نقاط  .

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.

 

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم روي فيتوريا معسكر الفراعنة منتخب غينيا التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 محمد النني

مواد متعلقة

منتخب مصر يقرر استدعاء 8 محترفين لمواجهة غينيا

إعلان قائمة محترفي منتخب مصر الأحد المقبل قبل مواجهة غينيا

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

طائرة خاصة تنقل منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة غينيا

الأكثر قراءة

ساويرس ينتقد فرض رسوم على المصريين حال مغادرتهم البلاد: قرار غبي ومفيش دولة بتعمل كدا

دا خسارة فيك حتى السلام، تامر حسني يثير الجدل برسالة غامضة بعد أزمة بسمة بوسيل وهالة عمر

بعد هروب بغدودة.. رسالة عاجلة من إيهاب عبد الرحمن بطل مصر لألعاب القوى

بـ 4 صور وكلمات مؤثرة.. محمد صلاح يودع رباعي ليفربول بعد مغادرة أنفيلد

أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق

بعد تدخل السيسي، والد أحمد بغدودة يوجه رسالة لابنه على الهواء (فيديو)

هالاند يواصل اصطياد أساطير البريميرليج، تييري هنري أبرز الضحايا

ضبط سيارة محملة بـ 5 أطنان قمح محلي قبل تهريبه بالعياط (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مجرة تبعد 25 مليون سنة ضوئية

محتال صيني ينجح في سرقة 600 ألف دولار بالذكاء الاصطناعي

أعلى مسؤول طبي أمريكي يحذر: وسائل التواصل تضر الصحة النفسية للشباب

سلاحف تتسبب في تغريم مطعم 375 ألف يورو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-5-2023

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

آخر تحديث لأسعار النحاس اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بسبب "نكتة" خسر كل حاجة ورصيده في البنك انخفض من 200 ألف لـ 2 جنيه.. جوانب من حياة إسماعيل يس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية