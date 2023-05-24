صحة الدقهلية تبدأ نظاما علاجيا في البؤر المنتشر فيها البلهارسيا

كشفت تقارير لصحة الدقهلية ظهور بؤر مصابة بالبلهارسيا في 3 مراكز علي مستوي المحافظة، وهي "تمي الأمديد - ميت سلسيل - المطرية".



حيث أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن ظهور البؤر المصابة بالبلهارسيا بـ3 مراكز هى ( تمي الأمديد وميت سلسيل والمطرية)

وأكد أنه سيتم تنفيذ نظام علاجي لعلاج الحالات المصابة بالبلهارسيا، بجانب مكافحة القواقع بالمجاري المائية والترع وعلاجها الميكانيكي والكيماوي،

وأكدت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي أن حملة العلاج الجموعي تأتي ضمن خطة الإدارية المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة للقضاء على البلهارسيا بحلول عام 2024، وعلاج المصابة بالمجان فضلًا عن متابعتها للتأكد من تمام الشفاء.

فيما أوضحت الدكتورة سحر على مدير ادارة مكافحة الأمراض المتوطنة ان المسح والفحص يتم من خلال فرق طبية مدربة من مسئولي متوطنة البلهارسيا بالادارات الصحية، وصيادلة البلهارسيا

وجائت التقارير تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه وفي اطار تنفيذ خطة الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بوزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا بحلول عام 2024م وباشراف وتوجيهات دكتوره اماني الحبشي مدير الادارة المركزية للامراض المتوطنة بالوزارة وتعليمات دكتوره عفاف محمد ابراهيم مدير عام الإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بالوزارة

وعلي صعيد اخر، شهدت صحة الدقهلية اجتماعا موسعا لبحث مؤشرات الأداء لأعمال الصحة المهنية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة التأكد من قيام المنشآت الصحية بالإجراءات الوقائية في مجال والسلامة والصحة المهنية.

جانب من فاعليات صحة الدقهلية، فيتو

وعقدت مديرية الصحة تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة اليوم اجتماعاُ موسعًا بحضور فريق الإدارة العامة للصحة المهنية بالوزارة بقاعة الاجتماعات بمستشفى رمد المنصورة.

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جانب من فاعليات صحة الدقهلية، فيتو





وقالت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام إدارة الطب الوقائى أن الاجتماع ناقش مؤشرات الأداء لأعمال الصحة المهنية بالادارات الصحيه والمستشفيات وآليات تطبيقها مع التأكيد على مهام مسئول الصحة المهنية

من جانبها أكدت الدكتورة بوسى البداروى مدير إدارة الصحة المهنية خلال الاجتماع علي تقييم كل من الإدارات الصحيه والوحدات التابعه طبقا لهذه المؤشرات شهريا لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال الصحة المهنية بها والوقوف علي أهم التحديات ومن ثم اقتراح حلول للتغلب عليها.

جانب من فاعليات صصحة الدقهلية، فيتو

وعلي صعيد اخر، شهدت صحة الدقهلية، ورشة عمل لتدريب أفراد الجهاز الإشرافى بالإدارات الصحية على التحول الرقمى

حيث قام فريق التطعيمات بالمديرية تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية وبقيادة الدكتورة لمياء سلامة عدد من أفراد الجهاز الإشرافى بالإدارات الصحية على التحول الرقمى.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للمضى قدما نحو تنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى.

وقالت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى إن ورشة العمل تضمنت تدريب أفراد الجهاز الإشرافي بالإدارات الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية على التحول الرقمى وتحليل البيانات لمنظومة التطعيمات الروتينية وذلك على مدار 20 يوما.

وأضافت سلامة أن هذا التحول سوف ينتج عنه الاستغناء عن أكثر من 80% من السجلات الورقية المستخدمة لتسجيل وبيان الموقف التطعيمى للأطفال فى سن التطعيم مع سهولة ويسر البحث عن الموقف التطعيمى لأى طفل، وذلك فى إطار التيسير على العاملين فى منظومة التطعيمات والتسهيل على المواطنين.

وعلى صعيد آخر، شهدت صحة الدقهلية تنظيم ورشة عمل تدريبية لمشرفى مبادرة "قلبك أمانة".

حيث نظمت مديرية الصحة تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة ورشة عمل تدريبية على مدار يومين لمشرفى المبادرة بالإدارات الصحية التابعة وكذلك أطباء وتمريض المنشآت الصحية المختارة على رفع الوعى والاكتشاف المبكر للأمراض

بدوره صرح الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية أنه سيتم البدء في تفعيل المبادرة بنحو 48 منشأة صحية كمرحلة أولى لتقييم الأمراض غير السارية كالضغط والسكر وتقييم المخاطر القلبية.

وفى ختام الدورة قام مدير إدارة الرعاية الأساسية نيابة عن وكيل الوزارة بتكريم عدد من مشرفي الإدارات الصحية المتميزين تقديرًا لجهودهم فى تقديم خدمة الرعاية الصحية المميزة للمواطنين والمتمثلة فى الوقاية، والاكتشاف المبكر للأمراض.