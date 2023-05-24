سلاحف تتسبب في تغريم مطعم 375 ألف يورو

غُرِّم مطعم شهير في شاطئ جراند آنس في أرخبيل غوادلوب الفرنسي بمنطقة البحر الكاريبي بدفع مبلغ كبير لمخالفته الاشتراطات البيئية.

مخالفة الاشتراطات البيئية

وحُكِم على مطعم "لو كاراكولي" بدفع 375 ألف يورو وإزالة منشآت بُنيت على الشاطئ بالمخالفة للقانون وإعادته إلى حالته الطبيعية في غضون ثلاثة أشهر، بعدما تبيّن أن المنشأة دمرَّت موقع تعشيش للسلاحف البحرية.

وصدر الحكم من محكمة باس تير في أرخبيل غوادلوب الفرنسي في 28 أبريل 2023.



تم إشغال الموقع من قبل شركة "كاراكولي بيتش أند سبا" في عام 2019 وتوسيع المنشأة لتوفير "منظر خلاب للبحر"، ولكن اكتُشِف لاحقًا أن هذه الأعمال دمَّرت النباتات الطبيعية.

-إعلانات-

ووصف مفتشو المكتب الفرنسي للتنوع الحيوي هذا العمل بأنه اعتداء على موئل محمي، وهو في هذه الحالة شاطئ تعشيش للسلاحف البحرية".

ورُفِعت جمعية للدفاع عن البيئة في عام 2018 دعوى على المطعم، إذ اعتبرت العمل احتلالًا غير مشروع للملك العام البحري واعتداءً على البيئة.

وتطالب المنظمات البيئية المطاعم وشركات السياحة بالاحترام والالتزام بالتشريعات واللوائح البيئية والحفاظ على الموائل الطبيعية والحياة البرية المحمية.

وتقوم الجهات المعنية بتنفيذ القوانين وفرض العقوبات على أي ممارسات مخالفة للقوانين البيئية حفاظًا على البيئة والحياة البرية المحمية.

واحتفل العالم في الثالث والعشرين من مايو بـ اليوم العالمي للسلحفاة، والذي يهدف للتوعية بأهمية حماية هذا النوع القديم من الزواحف والحفاظ على بيئتها الطبيعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



