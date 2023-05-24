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اقتصاد

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

سعر الأرز، فيتو
سعر الأرز، فيتو

تشهد أسعار سلعة الأرز اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 استقرارًا ملحوظًا بالسوق المحلي، وسجل سعر كيلو الأرز السائب 30 جنيهًا، ويتراوح سعر الأرز المعبأ من 33  إلى 35  جنيهًا حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.  

 وتقوم بعض الشركات  بتقديم بعض التخفيضات ليترواح سعر الأرز المعبأ في تلك التخفيضات ما بين 26 جنيها و27 جنيها.

 

أسعار الأرز الأبيض

وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي “عريض الحبة كسر 3%” نحو  28.100 جنيه للطن. 

وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي “رفيع الحبة كسر 5%”،  27.200 جنيه للطن.

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أسعار الأرز الشعير

 وسجلت أسعار الأرز الشعير “عريض الحبة” 18400 جنيه للطن.

 وسجلت أسعار الأرز الشعير “رفيع الحبة” 1800 جنيه للطن.  

غرفة الحبوب: تراجع سعر الأرز لـ27 جنيها ونتوقع انخفاضا جديدا

اسعار الأرز اليوم، قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات: إن هناك انخفاضا كبيرا في سعر طن الأرز وصل إلي 3 آلاف جنيه.

سعر كيلو الأرز الهندي

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: الأرز الهندي متوفر حاليا في الأسواق  بسعر 27 جنيها للكيلو وهناك إقبال كبير عليه في العديد من المحافظات.

سعر كيلو الأرز البلدي

وأكد أن سعر كيلو الأرز البلدي المصري انخفض مؤخرًا ويتراوح حاليا ما بين 27 إلى 28 جنيها، ونتوقع حدوث انخفاض جديد في الأسعار طالما أن المعروض يكفى الطلب في الأسواق.

إقبال على شراء الأرز الهندي

 واشار الى ان  الأرز الهندي يلقى قبولا جيدا وبعض المحافظات أصبحت ترفض الأرز البلدي".

 

صرف الدعم 

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية حق المواطن فى صرف الدعم المخصص له، خلال أحد المنافذ التموينية داخل محافظته، وباستخدام بطاقته التموينية بحد أقصى 4 مرات خلال الشهر يتردد فيهم على هذه المنافذ.

وأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا لتنظيم صرف السلع التموينية المواطنين. 

تراجع أسعار الأرز الشعير 

وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة شهدت تراجعا ملحوظا ليسجل سعر الطن  18000 جنيه بينما سجل سعر الطن عريض الحبة  18400 جنيه . 

وأوضح أن سعر طن الأرز شهد  فى الأيام السابقة ارتفاعا ملحوظا حيث سجل   سعر طن الأرز رفيع  الحبة 19500 جنيه بينما سجل الأرز عريض  الحبة 20000 جنيه متوقعا  مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.  

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