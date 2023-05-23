الأربعاء 24 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

بروتوكول بين حياة كريمة وابدأ وجامعة برج العرب التكنولوجية لتأهيل الطلاب للعمل (صور)

بروتوكول بين حياة
بروتوكول بين حياة كريمة وابدأ وجامعة برج العرب

وقعت مؤسسة "حياة كريمة" وجامعة "برج العرب التكنولوجية" وشركة "ابدأ لتنمية المشروعات"، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون ثلاثي ضمن سلسلة من الشراكات التي تعقدها المؤسسة مع شركاء النجاح في كافة المجالات بهدف تنسيق التعاون في مجالات التدريب المختلفة وزيادة المهارات المهنية للطلاب، من أجل تأهيلهم لسوق  العمل وصقل خبراتهم العملية.

وتسعى المؤسسة من خلال هذا البروتوكول للتنسيق المشترك من أجل احتضان الأفكار والابتكارات التكنولوجية للطلاب والخريجين، وتوفير البيئة المناسبة لهم لإنشاء مشروعات صغيرة، والتعاون في مجال البحث العلمي، بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية.

كما تشارك مؤسسة حياة كريمة في عقد المؤتمرات وورش العمل والمعارض وملتقيات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى إجراء لقاءات تعريفية بخبراء ريادة الأعمال وكذا المساهمة في تسويق التعليم التكنولوجي، فضلًا عن المشاركة في توفير دورات تدريبية لتأهيلهم لسوق العمل.، بالإضافة إلى المشاركة في الاتفاقيات الدولية، وتقديم منح دراسية للطلاب بشكل يخدم مجالات التعاون المشتركة.

ويعكس هذا التعاون مدى اهتمام مؤسسة "حياة كريمة" بدعم الشباب؛ وهي مؤسسة شابة رائدة في العمل التنموي تؤمن بقدرات الشباب  وإمكاناتهم وسعيًا منها لتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل ودعمهم للوصول إلى الفرص المناسبة، فضلًا عن توجيههم لكيفية البدء في مشروعاتهم الخاصة.

-إعلانات-

 

بروتوكول بين حياة كريمة وابدأ وجامعة برج العرب
بروتوكول بين حياة كريمة وابدأ وجامعة برج العرب
بروتوكول بين حياة كريمة وابدأ وجامعة برج العرب
بروتوكول بين حياة كريمة وابدأ وجامعة برج العرب
بروتوكول بين حياة كريمة وابدأ وجامعة برج العرب
مؤسسة حياة كريمة ابدأ الأفكار والابتكارات التكنولوجية ريادة الاعمال

الأكثر قراءة

من هي هالة عمر التي هاجمتها بسمة بوسيل في ليلة زفافها بسبب تامر حسني

أخبار مصر: توقع بارتفاع منتجات الألبان وقفزة بأسعار الدواجن، بسمة بوسيل تهاجم هالة عمر، وهذه شروط موسيماني لتدريب الزمالك

بسمة بوسيل تتصدر تويتر بعد هجومها على هالة عمر، ومتابعون: زعلانة على بيتها اللي اتخرب

بيراميدز يسعى لعبور الحدود ومطاردة الأهلي على قمة الدوري

عوامل الإصابة بمرض المياه البيضاء

تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية، رصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم

الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية اليابانية

الدولار يقترب لأعلى مستوى له في شهرين بعد تعثر محادثات سقف الدين

Advertisements

منوعات

المزيد

تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية، رصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

إخلاء جزيرة أمريكية تحسبا لإعصار عملاق "ثلاثي التهديد"

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 24-5-2023

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعجب بها الملك فاروق وباعت عفش بيتها ومدفنها والسادات أنقذها بمعاش 100 جنيه.. حكايات في حياة شكسبيرة الزمالك زينب صدقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية