ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عامل سرق فيزا كارت “ مسنة ” بحيلة ماكرة أمام البنك فى الإسكندرية

رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تعليقا مدعوما بصور ومقطع فيديو ادعت خلاله صاحبة الحساب قيام شخص بسرقة بطاقة بنكية ومبلغ مالى من سيدة مسنة بأسلوب المُغافلة، حال قيامها بعملية سحب أموال من ماكينة صراف آلى كائنة أمام أحد البنوك بمحافظة الإسكندرية، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك.

-إعلانات-



وبالفحص وإجراء التحريات توصلت الجهود إلى تحديد الشاكية موظفة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، وتبين أنه بتاريخ 1 مايو الجارى تلقى قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من "والدة الشاكية " (ربة منزل"مسنة" - مقيمه بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية) بقيام أحد الاشخاص بمغافلتها، وسرقة مبلغ مالى عن طريق تبديل البطاقة البنكية الخاصة بها بأخرى وتحريرها محضرا بالواقعة.



وبإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءت تم ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



وكان فى وقت سابق،ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص تخصص فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بـمدينة نصر.

سرقة الشقق السكنية بمدينة نصر

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) حال استقلاله دراجة نارية ملكه "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامه بسرقة (مبلغ مالى – وبعض المتعلقات الشخصية) من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وبحوزته (حقيبة بداخلها 2 " أجنة حديدية" - عتلة).

-إعلانات-



وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة،



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ