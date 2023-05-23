الأربعاء 24 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

توفير ملف التقديم بالمدارس في الدقهلية بأسعار رمزية

وكيل تعليم الدقهلية،
وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة  التربية والتعليم في الدقهلية توفير ملف التقديم بالمدارس بمحافظة الدقهلية بأسعار رمزية.

قرار الملفات بمدارس الدقهلية، فيتو

وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطن الدقهلاوى، تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  وتعليمات  الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واهتمام   الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية  ناصر تعليم الدقهلية.

 

حيث  يعلن عن توفير ملف التقديم بالمدارس بمحافظة الدقهلية بأسعار رمزية  من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي  والأول الثانوي  للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣  م
وجاء قرار وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ ناصر شعبان لتخفيف العبء عن أولياء الأمور 

-إعلانات-


ويتم التعامل من خلال منفذ الوحدة  المنتجة بكل مدرسة.

وعلى صعيد آخر، كان اعتمد أيمن مختار، محافظ القليوبية جداول ومواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي الي الصف الثاني الثانوي للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢والتى تبدأ في 15 يوليو المقبل.. 

وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن جداول امتحانات الدور الثاني بالنسبة للمرحلة الابتدائية، في الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم 15 إلى 19 يوليو، وفي المرحلة الإعدادية العامة، الأول الإعدادي من يوم 15 إلى 20 يوليو والثاني الإعدادي من 15 إلى 20 يوليو.

والثالث الإعدادي من 22 إلى 27، والإعدادية المهنية، في الصف الأول الإعدادي المهني من 15 إلى 19 يوليو، والصف الثاني الاعدادي المهني من 15 إلى 19 يوليو، والصف الثالث الاعدادي المهني من 22 إلى 27 يوليو، وفي المرحلة الثانوية العامة، الصف الأول الثانوي العام من 15 الي 20 يوليو، والصف الثاني الثانوي العام من 15 إلى 20 يوليو.

امتحانات الدور الثاني 

وفي مراحل التعليم المجتمعي، في الصفوف الأول والثاني والثالث من 15 إلى 16 يوليو، والصفوف الرابع والخامس والسادس من 15 إلى 17 يوليو،  وفي مراحل تعليم المكفوفين، الصفوف الرابع والخامس والسادس من 15 إلى 18 يوليو، والأول والثاني الإعدادي مكفوفين من 15 إلى 19  والثالث الاعدادي مكفوفين من 22 إلى 27 يوليو.

 

والصف الأول الثانوي العام مكفوفين من 15 إلى 23 يوليو والصف الثاني الثانوي العام مكفوفين من 15 إلى 22 يوليو، وفي مراحل تعليم الصم وضعاف السمع، الصف الرابع من 15 إلى 18 يوليو، ومن الصف الخامس إلى الثامن من 15 إلى 17 يوليو، والصفوف الأول والثاني الإعدادي من 15 إلى 19 يوليو، والصف الثالث الإعدادي من 22 إلى 27 يوليو.

 

 والصف الأول الثانوي من 15 إلى 22 يوليو، والصف الثاني الثانوي من 15 إلى 23 يوليو، وبالنسبة للتعليم الفني، التعليم الزراعي من 15الي 23يوليو والصناعي من 15 إلى 22 يوليو، والتجاري من 15الي 23 يوليو.. 

وقد وجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة الالتزام بالجداول الذي تم اعتمادها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ  الفرص.

تعليم القاهرة عن امتحان العلوم: الأسئلة خالية من أى أخطاء لغوية وشملت أجزاء المنهج

تعليم الوادى الجديد يختتم امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى بدون مشكلات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الأسرة المصرية التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصف الاول الابتدائي السيسي رئيس الجمهورية تعليم الوادى الجديد تعليم الدقهلية بمحافظة الدقهلية وزير التربية والتعليم والتعليم الفن وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

تعليم القاهرة عن امتحان العلوم: الأسئلة خالية من أى أخطاء لغوية وشملت أجزاء المنهج

وكيل تعليم الوادي الجديد يطمئن على آخر مستجدات لجان تقدير درجات الإعدادية

تعليم الجيزة عن امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية: من الكتاب المدرسى

تعليم الغربية: الهندسة والكمبيوتر في مستوى جميع الطلاب

الأكثر قراءة

من هي هالة عمر التي هاجمتها بسمة بوسيل في ليلة زفافها بسبب تامر حسني

أخبار مصر: توقع بارتفاع منتجات الألبان وقفزة بأسعار الدواجن، بسمة بوسيل تهاجم هالة عمر، وهذه شروط موسيماني لتدريب الزمالك

بسمة بوسيل تتصدر تويتر بعد هجومها على هالة عمر، ومتابعون: زعلانة على بيتها اللي اتخرب

بيراميدز يسعى لعبور الحدود ومطاردة الأهلي على قمة الدوري

الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية اليابانية

الدولار يقترب لأعلى مستوى له في شهرين بعد تعثر محادثات سقف الدين

تعيين قاسم حسين  مديرا لإدارة الإشغالات بقطاع شمال الجيزة

عوامل الإصابة بمرض المياه البيضاء

Advertisements

منوعات

المزيد

تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية، رصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

إخلاء جزيرة أمريكية تحسبا لإعصار عملاق "ثلاثي التهديد"

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 24-5-2023

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعجب بها الملك فاروق وباعت عفش بيتها ومدفنها والسادات أنقذها بمعاش 100 جنيه.. حكايات في حياة شكسبيرة الزمالك زينب صدقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية