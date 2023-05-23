توفير ملف التقديم بالمدارس في الدقهلية بأسعار رمزية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية توفير ملف التقديم بالمدارس بمحافظة الدقهلية بأسعار رمزية.

قرار الملفات بمدارس الدقهلية، فيتو

وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطن الدقهلاوى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واهتمام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية ناصر تعليم الدقهلية.

حيث يعلن عن توفير ملف التقديم بالمدارس بمحافظة الدقهلية بأسعار رمزية من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م

وجاء قرار وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ ناصر شعبان لتخفيف العبء عن أولياء الأمور

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ويتم التعامل من خلال منفذ الوحدة المنتجة بكل مدرسة.

وعلى صعيد آخر، كان اعتمد أيمن مختار، محافظ القليوبية جداول ومواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي الي الصف الثاني الثانوي للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢والتى تبدأ في 15 يوليو المقبل..

وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن جداول امتحانات الدور الثاني بالنسبة للمرحلة الابتدائية، في الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم 15 إلى 19 يوليو، وفي المرحلة الإعدادية العامة، الأول الإعدادي من يوم 15 إلى 20 يوليو والثاني الإعدادي من 15 إلى 20 يوليو.

والثالث الإعدادي من 22 إلى 27، والإعدادية المهنية، في الصف الأول الإعدادي المهني من 15 إلى 19 يوليو، والصف الثاني الاعدادي المهني من 15 إلى 19 يوليو، والصف الثالث الاعدادي المهني من 22 إلى 27 يوليو، وفي المرحلة الثانوية العامة، الصف الأول الثانوي العام من 15 الي 20 يوليو، والصف الثاني الثانوي العام من 15 إلى 20 يوليو.

امتحانات الدور الثاني

وفي مراحل التعليم المجتمعي، في الصفوف الأول والثاني والثالث من 15 إلى 16 يوليو، والصفوف الرابع والخامس والسادس من 15 إلى 17 يوليو، وفي مراحل تعليم المكفوفين، الصفوف الرابع والخامس والسادس من 15 إلى 18 يوليو، والأول والثاني الإعدادي مكفوفين من 15 إلى 19 والثالث الاعدادي مكفوفين من 22 إلى 27 يوليو.

والصف الأول الثانوي العام مكفوفين من 15 إلى 23 يوليو والصف الثاني الثانوي العام مكفوفين من 15 إلى 22 يوليو، وفي مراحل تعليم الصم وضعاف السمع، الصف الرابع من 15 إلى 18 يوليو، ومن الصف الخامس إلى الثامن من 15 إلى 17 يوليو، والصفوف الأول والثاني الإعدادي من 15 إلى 19 يوليو، والصف الثالث الإعدادي من 22 إلى 27 يوليو.

والصف الأول الثانوي من 15 إلى 22 يوليو، والصف الثاني الثانوي من 15 إلى 23 يوليو، وبالنسبة للتعليم الفني، التعليم الزراعي من 15الي 23يوليو والصناعي من 15 إلى 22 يوليو، والتجاري من 15الي 23 يوليو..

وقد وجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة الالتزام بالجداول الذي تم اعتمادها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.