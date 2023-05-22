الثلاثاء 23 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط 342 طن قمح قبل التهريب للسوق السوداء في الدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

نجحت حملات تموينية بمحافظة الدقهلية في ضبط  342 طنا و465 كيلو قمح وذلك في مخالفة للقرار رقم 67 لسنة 2023 الخاص بتنظيم وتداول القمح بالدقهلية.

حملات تموينية بالدقهلية، فيتو 


وذبك بناءً على توجيهات  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أيمن مختار - محافظ الدقهلية، وبناءً على تعليمات المحاسب السيد دايرة - المشرف العام على مديرية التموين بالدقهلية  لمديري الإدارات الداخلية والخارجية بضرورة الرقابة المستمرة على مصانع الأعلاف والتجار والمدشات والمزارع السمكية والمطاحن ٧٢% واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

-إعلانات-

حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

تم تيسير العديد من الحملات تحت إشراف ومتابعة المحاسب علي حسن - وكيل المديرية والمحاسب محمد زغلول- مدير الرقابة التموينية ومصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية وبمشاركة مديري الإدارات التموينية (بني عبيد- الجمالية - شربين - مركز المنصورة - تمي الامديد - المنزلة) والرقابة التموينية بالمديرية.

حيث تم تحرير عدد من المحاضر تجميع قمح محلي موسم حصاد ٢٠٢٣ ووذلك بدون الحصول على تصريح من مديرية التموين مخالفًا القرار الوزاري رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بتنظيم وتداول القمح.

حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

وتم التحفظ على ٣٤٢ طنا و٤٦٥ كيلو قمح وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة.

هذا ويؤكد  السيد دايرة- المشرف العام حرص الدولة على الحفاظ على نسب توريد القمح وعدم استغلال القمح من قبل بعض التجار في غير الغرض المخصص وان مديرية التموين بالدقهلية ستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

وعلي صعيد اخر، كانت شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية حملة مكبرة استهدفت المنشآت التموينية بدائرة مركز أجا وذلك لضبط المخالفين والتأكد من صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي.

ترأس الحملة علي حسن وكيل المديرية ومصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية وإيهاب رجب من مأموري الضبط القضائي بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن  تحرير محضر رقم 7621 لسنة 2023م جنح مركز شرطة أجا ضد  مسؤول فرع الجملة باجا لتجميعه كمية وقدرها  4 أطنان سكر تموينى و396 كيلو مكرونة بغرض إعادة بيعهما في السوق السوداء، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

 

و قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن مديرية التموين مستمرة فى حملاتها المكثفة للتأكد من التزام التجار بالتسعيرة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

تموين الشرقية: توريد 5178 طن قمح للصوامع

تموين الشرقية: تحرير 4 محاضر بالعاشر من رمضان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

إدارات التموين اتخاذ الإجراءات القانونية الاجراءات القانونية الاجراءات القانونية ضد المخالفين التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حملات تموينية بالدقهلية على المصيلحى وزير التموين محافظ الدقهلية مديرية التموين بالدقهلية وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين والتجارة

مواد متعلقة

تموين الشرقية يضبط 1500 كيلو حبيبات بلاستيك مجهول المصدر بالعاشر

تموين الشرقية: ضبط 358 طن قمح مهرب

تموين الشرقية: إحكام الرقابة على صوامع توريد القمح

تموين الفيوم يحرر 1978 مخالفة خلال شهر أبريل الماضي

الأكثر قراءة

تحديث لحظي لسعر الذهب، ضربة قاسمة للذهب بسبب ارتفاع الدولار وأزمة سقف الدين

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل الأسواق

بعد تجميده، كولر يحسم أخيرا موقفه من أيمن أشرف

تصرف مثير، أردوغان يرفض كوب ماء من حارسه الشخصي ويأخذه من ابنه (فيديو)

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في الأسواق

التصريح بدفن جثة شاب توفي في حادث سير بمدينة نصر

إعادة محاكمة 24 متهما في خلية الجوكر بعد قليل

Advertisements

منوعات

المزيد

انفجار البنتاجون.. قصة صورة هزت بورصة أمريكا ودفعت وزارة الدفاع للرد

دراسة تحذر: الحرارة تهدد حياة ملياري شخص وسيناريو قاتل في دولتين أفريقيتين

فقدته بالمرحاض قبل 13 عاما، أمريكية تستعيد خاتمها الذهبي المرصع بالألماس بطريقة لا تصدق

تغير المناخ يهدد أهم مصادر المياه العذبة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء 23-5-2023

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تعتبره روسيا سلاحها الخارق ضد أوكرانيا.. 10 معلومات عن الخنجر القناص كينجال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية