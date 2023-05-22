ضبط 342 طن قمح قبل التهريب للسوق السوداء في الدقهلية

نجحت حملات تموينية بمحافظة الدقهلية في ضبط 342 طنا و465 كيلو قمح وذلك في مخالفة للقرار رقم 67 لسنة 2023 الخاص بتنظيم وتداول القمح بالدقهلية.

حملات تموينية بالدقهلية، فيتو



وذبك بناءً على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أيمن مختار - محافظ الدقهلية، وبناءً على تعليمات المحاسب السيد دايرة - المشرف العام على مديرية التموين بالدقهلية لمديري الإدارات الداخلية والخارجية بضرورة الرقابة المستمرة على مصانع الأعلاف والتجار والمدشات والمزارع السمكية والمطاحن ٧٢% واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

تم تيسير العديد من الحملات تحت إشراف ومتابعة المحاسب علي حسن - وكيل المديرية والمحاسب محمد زغلول- مدير الرقابة التموينية ومصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية وبمشاركة مديري الإدارات التموينية (بني عبيد- الجمالية - شربين - مركز المنصورة - تمي الامديد - المنزلة) والرقابة التموينية بالمديرية.

حيث تم تحرير عدد من المحاضر تجميع قمح محلي موسم حصاد ٢٠٢٣ ووذلك بدون الحصول على تصريح من مديرية التموين مخالفًا القرار الوزاري رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بتنظيم وتداول القمح.

حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

وتم التحفظ على ٣٤٢ طنا و٤٦٥ كيلو قمح وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة.

هذا ويؤكد السيد دايرة- المشرف العام حرص الدولة على الحفاظ على نسب توريد القمح وعدم استغلال القمح من قبل بعض التجار في غير الغرض المخصص وان مديرية التموين بالدقهلية ستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وعلي صعيد اخر، كانت شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية حملة مكبرة استهدفت المنشآت التموينية بدائرة مركز أجا وذلك لضبط المخالفين والتأكد من صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي.

ترأس الحملة علي حسن وكيل المديرية ومصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية وإيهاب رجب من مأموري الضبط القضائي بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 7621 لسنة 2023م جنح مركز شرطة أجا ضد مسؤول فرع الجملة باجا لتجميعه كمية وقدرها 4 أطنان سكر تموينى و396 كيلو مكرونة بغرض إعادة بيعهما في السوق السوداء، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

و قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن مديرية التموين مستمرة فى حملاتها المكثفة للتأكد من التزام التجار بالتسعيرة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.