الدوري السعودي، ضمك يضمن البقاء بعد الفوز أمام أبها وتعادل الفيحاء والرائد

الدوري السعودي، تعادل الفيحاء أمام الرائد بنتيجة بهدف لكل منهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في الجولة 28 من الدوري السعودي.

ووقع داميان جوكوفيتش على هدف الرائد في الدقيقة 24، بعد استغلال تمريرة طويلة من محمد فوزير، ليسدد الكرة على يمين الحارس.

ورد الفيحاء بهدف التعادل عن طريق ألكسندر تراجكوفسكي في الدقيقة 80، بعد استغلال ركلة ركنية نفذها ميلان بافكوف، ليودع تراجكوفسكي الكرة برأسية في الزاوية اليمنى.

ورفع الرائد رصيده إلى 33 نقطة، ليصعد إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي الفيحاء في المركز الثاني عشر، برصيد 30 نقطة.

ضمك يفوز على أبها

بينما فاز فريق ضمك أمام نظيره أبها بنتيجة بهدف دون رد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

وسجل عبد الله العمار، الهدف الأول لصالح ضمك في الدقيقة 56، بعد جملة هجومية، انتهت بتمريرة من أنتوليتش إلى العمار الذي سدد الكرة بقوة في الشباك.

وضمن فريق ضمك، البقاء في دوري المحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول المسابقة، بينما تجمد رصيد أبها، عند 33 نقطة، في المركز الحادي عشر.

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رجاء الله السلمي: لن نسمح لأحد بأن يشكك في نزاهة منافساتنا الرياضية

وأكد رجاء الله السلمي، مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال، إن الوزارة في المملكة لن تسمح لأي أحد بأن يشكك في نزاهة المنافسات الرياضية السعودية، مشددًا على أن الجهة المعنية بالرياضة لن تصمت، وستتخذ قرارات صارمة تجاه أي تجاوزات واتهامات ضد المنافسات دون أن يكون معها أدلة صريحة.

وأشار السلمي، خلال حديثه لمؤتمر الإعلام الوطني الذي تقيمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مركز المعارض في العاصمة الرياض، إلى أن كل من لديه ملاحظات أو انتقادات بالإمكان أن يوصلها لوزارة الرياضة أو الجهات المعنية بالرياضة السعودية من لجنة أولمبية أو الاتحادات، وهي القنوات الرسمية لمعالجة أي مشاكل أو ثغرات أو أي أمر آخر.

وكشف السلمي عن أن استراتيجية الأندية دعمت الجميع بلا استثناء، واصفًا هذه الفترة بالأفضل لرؤساء الأندية في المملكة؛ كون كل شيء أصبح متاحًا ومتوفرًا لهم.

وأكد مساعد الوزير أن استضافة البطولات في المملكة ساهمت في زيادة معدلات الثقة من قِبل المنظمات والاتحادات الدولية تجاه السعودية.

في المقابل، قال السلمي إن بعض البرامج تكون مشغولة بالحديث عن ركلة جزاء أو ماذا صنع الـ«VAR»، في الوقت الذي تستضيف فيه المملكة أحداثًا عالمية تتناقلها وسائل الإعلام الخارجية.

وأضاف: «نمتلك إعلامًا رياضيًا مؤثرًا ومتميزًا، ولكن لا نزال بحاجة لعمل أكبر، ومن المؤسف أن هناك إساءات وتجاوزات لدى البعض».

وتابع السلمي: «نعول على خريجي كليات وأقسام الإعلام، وننتظرهم من أجل الانخراط في الإعلام الرياضي؛ ليواكبوا النقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية في الفترة الأخيرة».

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