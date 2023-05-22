اختفاء 120 مليار دينار من إحدى شركات وزارة الصناعة العراقية

كشفت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الاثنين، اختفاء 120 مليار دينار من إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة بابل.

اختفاء مبلغ 120 مليار دينار

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة إن "مسؤول شعبة التحري والضبط في مكتب تحقيق الهيئة بمحافظة بابل انتقل إلى الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدَّات في الإسكندرية، ورصد اختفاء مبلغ 120 مليار دينار من إيراداتها للفترة من (1/9/2017 – 1/9/2022).

وأشارت الدائرة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن مجموع الإيرادات الكلي للشركة بلغ 305 مليارات دينار، فيما بلغت المصاريف والنفقات كافة حسب الكشوفات التخمينية 185 مليار دينار، مبينة أن "أغلب الأوليَّات والمستندات تمَّ إخفاؤها من قبل المُوظفين المسؤولين".



وأوضحت أنه "تمَّ التحرُّز على حاسبة مركز المعلومات التابع للشركة التي تحتوي الأرقام والإحصائيات الخاصة بالحسابات الختامية للسنوات المذكورة كافة، وضبط نسخةٍ من الإحصائيَّات وتنزيلها على جهازي تخزين (فلاش ذاكرة)؛ بغية الحفاظ عليها من التلاعب".

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وكان قد رأى البنك الدولي، أن العراق بحاجة إلى أكثر من 2.3 مليار دولار للعام الحالي 2023، لتمويل احتياجاته وذلك في حال انعدام الأمن الغذائي الشديد لديه.



انعدام الأمن الغذائي

وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال البنك في تقرير له حول آثار انعدام الأمن الغذائي في الشرق الأوسط، أنه "تم تقدير احتياجات العراق خلال عام 2022 لتلبية احتياجاته من التمويل الانمائي على الأجل القصير من اجل الاشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي فيه ( الحد الأدنى من السعرات الحرارية) 2.02 مليار دولار".

واضاف انه من "المتوقع أن تصل هذه الاحتياجات في العراق في عام 2023 ما بين 1.72- 2.33 مليار دولار، وأن تصل في عام 2024 ما بين 1.67- 2.58 مليار دولار، وأن تصل في عام 2026 ما بين 1.65- 3.27 مليار دولار".



خفض كمية الغذاء

وبحسب البنك الدولي، فان الاشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد يعرفون بأنهم عدد الأشخاص ضمن السكان الذين يعيشون في أسر مصنفة على أنها تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهذا التصنيف يعني اذا افاد شخص بالغ واحد على الأقل في الأسرة الى خفض كمية الغذاء المستهلكة في عام كامل أو تفويت الوجبات او الشعور بالجوع أو اضطراره الى امضاء يوم واحد دون تناول الطعام بسبب نقص المال أو الموارد الأخرى.



تلبية التمويل الانمائي

وأضاف ان "اكثر الدول العربية التي قدرت احتياجاتها لتلبية التمويل الانمائي على الأجل القصير من اجل الاشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي فيها هي اليمن حيث قدرت في عام 2022 بواقع 13.32 مليار دولار، تليها سوريا حيث قدرت بـ 4.3 مليار دولار تليها مصر التي قدرت بـ 3.45 مليار دولار".

