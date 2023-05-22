مختل عقليا يشعل النيران بمنزله في المنصورة ويفر هاربا

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية بمدينة المنصورة.

أمن الدقهلية

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من قسم أول المنصورة باندلاع حريق بإحدى الشقق السكنية بشارع الغريب نطاق القسم.

حريق في شقة

علي الفور انتقل رجال المباحث الجنائية وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف الي مكان البلاغ وتبين اندلاع حريق بالعقار رقم 132 بشارع الغريب بالشقة السكنية بالطابق الخامس وتبين أنها خالية من السكان.

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مختل عقليا يشعل النيران بمنزله

وكشف شهود العيان عن أن مختل عقلي يقيم بالشقة ويعمل بجمع الكراتين والأوراق والبلاستيكية قام بإشعال النيران ثم فر هاربا.



و تحرير محضر بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للعؤض علي النياية العامة ومباشرة التحقيقات.

لقي مسن مصرعه متأثرا بحروق في جسده نتيجة نشوب حريق داخل غرفته في الدقهلية بسبب سيجارة مشتعلة بجوار اسفنج.

حيث نشب حريق بأحد المنازل في مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، والمكون من 3 طوابق نتج عنه مصرع مسن متأثرا بإصابته بحروق في جسده

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة الكردي، بتقديم المدعو محمد فوزي محمد السباعي أحمد 57 عاما، مقيم شارع علي عبيد بندر الكردي، بلاغا يفيد بوفاة والده نتيجة نشوب حريق في الغرفة الخاصة به بالدور الأرضي بنفس العقار

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة الكردي، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من ثلاث طوابق علي مساحة 70 مترا والغرفة محل الحريق علي يمين المدخل بالدور الأرضي

وتواجد المتوفى فوزي محمد السباعي أحمد 99 عاما، عامل عادي يرقد خلف باب الغرفة وبه آثار حروق بجسده توفي على إثرها.

وبالمعاينة للغرفة المحترقة تبين أن سبب اشتعال الحريق هو تلامس سيجارة مشتعلة لمرتبة إسفنجية تسببت في اندلاع الحريق داخل الغرفة ولم يتمكن المتوفي من الخروج من الغرفة أثناء الحريق

وبسؤال أبنائه كل من:محمد فوزي محمد السباعي أحمد 57 عاما سائق، رضا فوزي محمد السباعي أحمد 48 عاما، عامل عادي، علاء فوزي محمد السباعي أحمد 47 عاما، عامل عادي.

وأحد شهود العيان علي الواقعة ع. ع. ص 36 عاما وجميعهم مقيم بنفس العنوان أقروا بذات المضمون ولم يتهموا أحدا بالتسبب في الوفاة.

وتحرر عن ذلك محضر رقم 111 إداري الكردي سنة 2023 وجاري العرض علي النيابة العامة