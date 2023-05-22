تفاصيل حريق مسجد المروة في دمياط.. ألسنة اللهب تلتهم محتويات الجامع.. والأمن يجري تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث

يكثف رجال البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط تحرياتهم لمعرفة أسباب الحريق الهائل الذي التهم مسجد المروة بمنطقة غيط النصارى بدمياط.

فوجئ أهالى قرية غيط النصارى التابعة لمركز دمياط باشتعال النيران داخل جدران مسجد المروة وسط القرية وذلك أثناء ذهابهم لاقامة صلاة الفجر.



بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن دمياط، بلاغًا من عدد من الأهالي يفيد باشتعال النيران داخل مسجد "المروة" بنطاق قرية غيط النصاري، ما أسفر عن اشتعال محتويات المسجد بالكامل ولم يُسفر عن وقوع أي إصابات بشرية.

وعلى الفور تحركت قوة من قسم شرطة قسم أول دمياط مع سيارات الإسعاف لموقع الحادث كما قامت إدارة الحماية المدنية بالدفع بأكثر من 6 سيارات للسيطرة على الحريق وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماد النيران فى مدة اقتربت من نصف ساعة حتى لا يمتد إلى المنازل المجاورة للمسجد دون خسائر بشرية تم تحرير المحضر اللازم للواقعة.

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سقف المسجد معرض للانهيار بسبب الحريق



وروى شهود عيان عن قيام أهالى القرية بمحاولة إخماد الحريق ولكنه انتشر داخل المسجد بسرعة ليلتهم كافة محتوياته المنبر والسجاد ودولايب المصاحف فى الطابقين الذىن يتكون منهما المسجد.

كما روى شهود عيان أن النيران اشتعلت داخل جدران المسجد بسبب ماس كهربائى، مؤكدين قيام أهالى القرية بمحاولة السيطرة على الحريق غير أنه انتشر بشكل واسع ليلتهم كافة محتويات المسجد.

الجدير بالذكر أن مسجد المروة تابع لجمعية أنصار السنة المحمدية ويشرف عليه مديرية الأوقاف لذلك انتقل على الفور الشيخ محمد سلامة مدير عام الأوقاف بدمياط والشيخ محمد الطويل رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بدمياط.

احتراق أبواب وشبابيك المسجد

وتقوم مديرية الأوقاف بدمياط بتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق للمساهمة فى إصلاح المسجد وإعادته لاستمرار إقامة الشعائر الدينية، إضافة إلى بحث إمكانية إعادة ترميم المسجد مرة أخرى.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة دمياط، من السيطرة على حريق هائل داخل مسجد، أدى إلى إتلاف محتوياته بالكامل، حيث فوجئ أهالى قرية غيط النصارى التابعة لمركز دمياط، باشتعال النيران داخل جدران مسجد المروة وسط القرية وذلك أثناء التحضير لصلاة الفجر.

آثار الحريق داخل المسجد

وتبحث مباحث دمياط كشف غموض الحريق، وذلك للوقوف على أسبابها، فضلا عن تقدير الخسائر الناتجة عن الحريق.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على سبب اشتعال المسجد، ويجري المعمل الجنائي الفحص.