الأرصاد الجوية: نتأثر برياح الخماسين لمدة شهر وهذه نصيحتنا للمواطنين (فيديو)

حالة الطقس، كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يتأثر الطقس في مصر بالرياح المثيرة للرمال والأتربة ورياح الخماسين لمدة شهر.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

وأضافت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات" الذي تقدمه الاعلامية سهير جودة بقناة "النهار": الفترة الحالية تشهد نشاطا للأتربة والرمال المثارة إلى جانب الكتل الهوائية القادمة من المناطق الصحراوية، لذلك يجب على مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية ارتداء الكمامات حال الخروج من المنازل.



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طقس البلاد الفترة المقبلة

ولفتت إلى أنه من الوارد أن يتعرض طقس البلاد لعاصفة ترابية بنهاية الأسبوع الجاري، والسمة الأساسية للطقس خلال الأيام المقبلة اعتدال خلال ساعات الليل والأجواء الحارة خلال فترات النهار.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، معتدلا على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.

الحالة الجوية

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة



وتشهد السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة 20%

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربيةو شمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".